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الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:44

وقوع انفجارات بقاعدة حرير في أربيل جراء هجوم نفذته مسيرات

وقوع انفجارات بقاعدة حرير في أربيل جراء هجوم نفذته مسيرات
وبحسب المصادر الإعلامية للمقاومة فإن "انفجارات عنيفة تهز قاعدة حرير الأمريكية في أربيل"، مشيرة إلى أن "الهجوم نُفذ بسرب من الطائرات المسيرة الإنتحارية".

وفي وقت سابق، أكدت القيادة المركزية الأمريكية، توجيه ضربة ضد القوات "فصائل عراقية"، ردا على الهجوم الذي تعرضت له قواتها في قاعدة "عين الأسد" في العراق.

وأعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، أن "القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجوما، منذ 17 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".
وأضافت سينغ أنه "هناك 62 جريحا بين العسكريين الأمريكيين".

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن بعض المسؤولين في البنتاغون، محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.
رقم : 1097389
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