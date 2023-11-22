العامري: الغارة الأمريكية على جرف الصخر “عمل جبان" ونطالب بإخراج القوات الأجنبية

العراق (إسلام تايمز) - وصف الامين العام لمنظمة بدر ورئيس تحالف نبني الانتخابي، هادي العامري، الغارة الأمريكية على مقر للحشد الشعبي في جرف الصخر شمال محافظة بابل، فجر اليوم الأربعاء، بأنه “عمل الجبان انتهاك صارخ للسيادة الوطنية”.