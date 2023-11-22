العامري: الغارة الأمريكية على جرف الصخر “عمل جبان" ونطالب بإخراج القوات الأجنبية

وقال العامري في بيان تسلم مراسل موقع "إسلام تايمز
" نسخة منه، إن “الغارة اعتداء آثم على كرامة العراقيين ودليل إضافي على كذب الادعاءات الأميركية بحصر تواجدهم بـ”المستشارين المدنيين، بل هو دليل قطعي على إن تواجدهم هذا، هو قتالي صرف سواء في قاعدتي عين الاسد وحرير، أم في باقي القواعد الاخرى”.
وأكد على “ضرورة إخراج القوات الأمريكية، وكل قوات التحالف الدولي من العراق فورا، إذ أن بقاءهم سيؤدي الى مزيدٍ من إراقة الدماء العراقية الطاهرة، ويسبب إرباكاً للوضع الأمني، وإعادة العراق الى المربع الأول من عدم الإستقرار”، مردفا بالقول “إن تواجدهم لا يوجد له أي غطاء دستوري أو قانوني”.
وأفادت وسائل إعلام مقربة من هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الامريكي على مقار الحشد الشعبي في جرف الصخر شمال محافظة بابل إلى 8 شهداء حتى الآن.