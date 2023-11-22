كيف ستسلم حماس الأسرى لكيان الاحتلال

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأربعاء، أنه بعد مفاوضات صعبة ومعقّدة لأيَّام طويلة توصّلت الحركة لاتفاق هدنة إنسانية مع الإحتلال لمدة 4 أيام بجهود قطرية ومصرية. وأضافت ان "الاتفاق يشمل إطلاق سراح 50 محتجزا إسرائيليا من النساء والأطفال مقابل إطلاق 150 سيدة وطفلا فلسطينيا، وبموجبه يتم ضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين".



واشار موقع "الجزيرة" ان اتفاق الهدنة الإنسانية بين الكيان وحماس يدخل حيز التنفيذ خلال الـ24 ساعة المقبلة، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.



وأيد الهدنة جميع الوزراء الصهاينة ما عدا 3 وزراء ينتمون لحزب "العظمة اليهودية" الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، في حين وافق وزراء "الصهيونية الدينية" بقيادة وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش على الهدنة.



وذكر مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري أن آلية العملية هي أن تبعث حماس من خلال الوسطاء بقائمة الأسرى الصهاينة الذين ستفرج عنهم في اليوم التالي، وتصادق عليها سلطات الاحتلال، لتبدأ عملية التنفيذ في اليوم التالي.



وسيتم تسليم الأسرى الصهاينة إلى الصليب الأحمر الذي سينقلهم إلى منطقة رفح، وهناك برعاية من الوسطاء المصريين والقطريين والأميركيين يتم نقلهم إلى الجانب الصهيوني.



وعند تسلمهم من طرف جيش الاحتلال، تبدأ سلطات الاحتلال بالإفراج عن الأسيرات والأطفال الفلسطينيين وفق العدد المتفق عليه، بمعدل أسير من الاحتلال مقابل 3 أسرى فلسطينيين.



وقف اختراق أجواء غزة



ويشمل الاتفاق إدخال 4 شاحنات من الوقود يوميا وشاحنتين من الغاز، إضافة إلى 200 شاحنة من الغذاء والأدوية والمساعدات الإنسانية إلى جنوب قطاع غزة.



وخلال أيام الهدنة، هناك 6 ساعات تلتزم طائرات الاحتلال فيها بوقف تام لاختراق أجواء غزة عن طريق المسيرات لأغراض التجسس مع وقف إطلاق نار متواصل طيلة الأيام الأربعة.



وتسمح سلطات الاحتلال لسكان قطاع غزة بالتحرك من شمالي القطاع إلى جنوبه عبر ممر آمن لمن يريد المغادرة، وهو شارع صلاح الدين، وفق ما تم الاتفاق عليه.



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وفي أثناء أيام الهدنة، تبقى قوات الاحتلال على حالها وفي مواقعها، على أن تلتزم حماس وباقي قوى المقاومة بوقف تام لإطلاق النار.



كما أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزراءه أن حماس أبدت موافقتها كي يقوم الصليب الأحمر بزيارة باقي الاسرى في غزة، وأنها التزمت بالبحث عن باقي الأسرى لديها على أن يُسعى لإطلاق سراحهم في مراحل لاحقة.



واشارت مصادر خبرية، ان هناك توقعات في اليوم الرابع من الهدنة بإعطاء أسماء جديدة من الاسرى الصهاينة تعلن حماس رغبتها في إطلاق سراحهم مقابل إفراج الكيان عن أسرى فلسطينيين، وفق المعادلة المتفق عليها وهي اسير من الاحتلال مقابل 3 فلسطينيين.



ولا تشمل الصفقة الجنود الصهاينة ولا العمال الأجانب الذين كانوا في غلاف قطاع غزة.