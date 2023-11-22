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الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023 ساعة 13:55

قائد الثورة: الكيان الصهيوني كاللاعب المهزوم الذي يهاجم أنصار الفريق الآخر

قائد الثورة: الكيان الصهيوني كاللاعب المهزوم الذي يهاجم أنصار الفريق الآخر
أكد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي الخامنئي، اليوم الأربعاء، أن هزيمة الاحتلال الإسرائيلي الثقيلة لا يمكن تعويضها بالقنابل، مضيفاً أن تلك القنابل ستنقص من عمر الكيان، وهذا الظلم والوحشية لن يبقى دون رد.

وثمّن قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران خلال استقباله أبطال الرياضة الإيرانية المتألقين في دورة الالعاب الآسيوية والبار أسيوية، الرياضيين والحائزين على الميداليات في البلاد.

وقال خلال استقبالهم في حسينية الإمام الخميني في طهران: "إذا أردنا توصيف الأحداث الأخيرة بشكل رياضي أقول إن الاحتلال الإسرائيلي تلقى ضربة قاضية في عملية طوفان الأقصى".

وأضاف أن الكيان الإسرائيلي اليوم مثل لاعب هُزم في اللعبة ولكنه يهاجم أنصار الفريق الآخر ويرميهم بالشتائم ليعوض هزيمته.

كما أشار إلى أن من أخرجوا إحدى الدول من البطولات العالمية بسبب الحرب، هم أنفسهم من يتجاهلون قتل 5 آلاف طفل في غزة اليوم، معتبراً أن قوى الاستعمار والاستكبار اليوم تسيطر على المراكز الدولية وتعيق إجراء تحقيق عادل لكن يوماً ما سيتحقق هذا الأمر.

وأضاف: "يزعمون أن الرياضة ليست مسيسة ولكنهم عندما يريدون يسيسون الرياضة وفق مآربهم بأسوء أشكال التسييس".

وأكد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران أنّ حركة "حماس" بوصفها فصيل وليست حكومة أو دولة بامكانيات ضخمة، "تمكنت من توجيه ضربة قاضية للكيان الصهيوني الذي يملك الكثير  الامكانيات والمعدات". 

كما شكر السيد الخامنئي الرياضيين الذين يدعمون فلسطين، قائلاً: "منهم من دخل الملاعب بالكوفية الفلسطينية ومنهم من قدم جوائزه لأطفال غزة".

كما شكر أيضاً الرياضيين الذين يقاطعون الرياضيين الإسرائيليين ويرفضون مواجهتهم،  مؤكداً أن ما يحدث اليوم عكس صحة ما فعلوه أكثر من أي وقت مضى.

ولفت إلى أن سلوكيات الرياضيين الإيرانيين تعكس وجه الشعب الإيراني المنطقي وقوته وثقته بنفسه أمام مئات الملايين من متابعي الرياضة في العالم.

ومنذ يومين، أكّد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران أنّ "فشل الكيان الصهيوني يعني فشل أميركا والدول الغربية أيضاً، والآن العالم كله يعرف أنّ هذا الكيان، الذي يمتلك إمكانات ومعدات عسكرية متنوعة ومتقدمة، لم يتمكن من التغلب على الطرف المقابل، الذي لا يملك مثل هذه الإمكانات".

وشدّد على أنّ "هزيمة الكيان الصهيوني في غزة حقيقة واقعية، وتقدّم الصهاينة ودخولهم المستشفيات وبيوت الناس ليس انتصاراً، فالانتصار يعني هزيمة الطرف المقابل. والكيان الصهيوني لم ولن يتمكن من تحقيق ذلك"، مضيفاً: "نحن مؤمنون بالوعد الإلهي ومتفائلون بالمستقبل وسنقوم بواجبنا".
مصدر : وكالات
رقم : 1097453
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