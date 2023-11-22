الحكومة العراقية: قوات التحالف مدعوة لاحترام سيادة البلاد

العراق (إسلام تايمز) - قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن قوات التحالف مدعوة إلى عدم التصرّف بشكل منفرد وأن تلتزم بسيادة العراق، التي لا تهاون إزاء خرقها بأي شكل كان.