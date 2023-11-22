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الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023 ساعة 13:59

الحكومة العراقية: قوات التحالف مدعوة لاحترام سيادة البلاد

الحكومة العراقية: قوات التحالف مدعوة لاحترام سيادة البلاد
وذكر العوادي في إفادة صحفية اطلع عليها مراسل موقع "إسلام تايمز" بعد هجوم أمريكي على مقر للحشد الشعبي في محافظة بابل أوقع شهداء وجرحى، إن "الحكومة العراقية تشدد على أنها الجهة المسؤولة دستورياً عن رسم وتنفيذ سياسات الدولة وحفظ النظام والاستقرار والدفاع عن الأمن الداخلي".

وأضاف "أيّ عمل أو نشاط مسلّح يتم ارتكابه من خارج المؤسسة العسكرية يعد عملاً مداناً ونشاطاً خارجاً عن القانون ويعرض المصلحة الوطنية العليا للخطر".

وأكد المتحدث باسم الحكومة أن بغداد ستتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالح العراق العليا، مبيناً أن "القائد العام للقوات المسلحة يوجه جميع الأجهزة الأمنية، للقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وفرضه وعدم السماح لأية جهة أن تخلّ أو تضرّ بأمن البلد واستقراره".
رقم : 1097454
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