كتائب حزب الله تهدد أمريكا بتوسيع دائرة الأهداف

وقالت كتائب حزب الله العراق، الأربعاء، إن جريمة القصف الأمريكي لمقرات الحشد الشعبي في محافظة بابل فجر اليوم، تستدعي توسيع دائرة الأهداف إذا ما استمر العدو بنهجه الإجرامي.



وأضاف في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي “ونحن على أعتاب الذكرى السنوية الرابعة للجريمة الأمريكية باستهداف مقاتلي الحشد الشعبي في القائم، لا زالت قوات الاحتلال الأمريكي على نهجها القذر، لتستهدف مرة أخرى مقرات الحشد ومجاهديه في قاطع جرف النصر شمالي بابل”.



وأشار البيان إلى أن “عجز آلتهم العسكرية (القوات الأمريكية) عن حماية قواعدهم من هجمات المقاومة الإسلامية زاد من تخبط العدو فأقدم على ارتكاب الجرائم بحق من حموا العراق، وأمنوا مناطقه، وحرروا أرضه، من شر صنيعتهم داعش”.



وأضاف “إن جريمة القصف الأمريكي لمقرات الحشد فجر اليوم والتي ارتقى فيها 8 شهداء ما مرت ولن تمر دون عقاب، وهو ما يستدعي توسيع دائرة الأهداف إذا ما استمر العدو بنهجه الإجرامي، (لِيُحِقَّ الحَقَّ وَيُبطِلَ الباطِلَ وَلَو كَرِهَ المُجرِمونَ)”.



وختمت كتائب حزب الله بيانها بالقول “إننا في الوقت الذي نعزي عوائل الشهداء ومحبيهم، نسأل الله العلي القدير أن يلحقهم بقافلة النور مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل”.