العراق: ارتقاء شهداء في إثر اعتداء جوي أميركي جنوبي بغداد

ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا في إثر اعتداء جوي أميركي، استهدف جرف النصر، جنوبي العاصمة العراقية بغداد، فجر اليوم الأربعاء، إلى 8، بحسب ما أفاد المصدر.



وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن الجيش الأميركي قوله إنّه نفّذ ضربات ضد منشأتين في العراق.



يأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الإسلامية في العراق عملياتها ضد القوات الاحتلال الأميركي في كل من سوريا والعراق، رداً على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.



وأشار المصدر، في وقت سابق من اليوم، بتعرّض القوات الأميركية في قاعدة حرير، شمالي العراق، للقصف.



وأمس، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق قاعدتي عين الأسد، غربي العراق، والشدادي، جنوبي الحسكة، شمالي شرقي سوريا، بالأسلحة المناسبة، حيث أصابتهما بصورة مباشرة.



وفي وقت سابق، أكد القيادي في منظمة "بدر" العراقية، محمد الجويبراوي، أنّ أي مشاركة أميركية في العدوان على غزة ستعني "ضرب المقاومة المصالح الأميركية في العراق"، لافتاً إلى أنّ عمليات المقاومة "ستستمر طالما استمر العدوان الإسرائيلي".



وأكّد الجويبراوي، أن لا شرعية للوجود الأميركي في العراق، مشيراً إلى أنّ المقاومة لديها القدرة على استهداف الأميركيين في المناطق المحمية.