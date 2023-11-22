الحشد الشعبي: لا نتردد في الدفاع عن العراق ومتلزمون بتوجيهات السوداني

العراق (إسلام تايمز) - أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، أن عدداً من مقرات الحشد الشعبي تعرضت، صباح الأربعاء، لهجوم غادر من قبل الولايات المتحدة، استشهد على إثره ثمانية أشخاص وأصيب أربعة مجاهدين.