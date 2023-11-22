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الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:20
بعد إدانته لهجوم أمريكي غادر على قواته في محافظة بابل

الحشد الشعبي: لا نتردد في الدفاع عن العراق ومتلزمون بتوجيهات السوداني

الحشد الشعبي: لا نتردد في الدفاع عن العراق ومتلزمون بتوجيهات السوداني
وقال بيان لهيئة الحشد الشعبي تلقى مراسل موقع "إسلام تايمز" نسخة منه، إن "الحشد الشعبي، إذ يدين هذا الهجوم بشدة، وأعلن أنه انتهاك للسيادة العراقية"، مؤكداً "أن الحشد الشعبي جزء من المنظومة العسكرية والدفاعية العراقية، ويخضع لقائد القوات المسلحة، وفي الدفاع العراق وسيادته، وهو لن يتردد في اتخاذ أي إجراء".

وفيما يلي نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
صدق الله العلي العظيم

بالساعة ٠٢٣٠ من فجر اليوم الأربعاء ۲۲ تشرين الثاني ۲۰۲۳، تعرضت عدد من مواقع هيئة الحشد الشعبي الى اعتداءات أمريكية غادرة ارتقى على أثرها 8 شهداء و 4 جرحى.

وشملت الاعتداءات قيادة عمليات الجزيرة ضمن قاطع جرف النصر شمال بابل والتي استهدفت مقاتلينا الابطال المرابطين اثناء اداء الواجب الوطني المقدس.

وأننا اذ نرفع خالص التعازي الى ذوي الشهداء وسائر متعلقيهم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، نؤكد ادانتنا واستنكارنا الشديدين لهذا العمل العدائي الذي يمثل انتهاكا سافرا لسيادة العراق.

وتجدد هيئة الحشد الشعبي التزامها الكامل والتام بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة باعتبارها جزءا من المنظومة الأمنية والعسكرية والدفاعية للعراق ولن تتردد بالقيام بأي واجب دفاعا عن العراق وسيادته .

هيئة الحشد الشعبي
22 / 11 / 2023
رقم : 1097466
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