ترحيب دولي واسع بالهدنة الموقتة في غزة

ويتضمن الاتفاق عدّة بنود، من بينها "إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاماً". في المقابل يفرج الاحتلال عن "150 من النساء والأطفال دون سن 19 عاماً من سجونه حسب الأقدمية"، بحسب بيان الحركة.



وعقب إعلان الهدنة، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن دعمه الاتفاق، شاكراً كلاً من أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري، عبد الفتّاح السيسي، على جهودهما في التوصّل لهذا الاتّفاق.



وقال الرئيس الأميركي إنّه يفترض، باتّفاق اليوم، أن يُعيد المزيد من الأسرى الأميركيين إلى الوطن، مضيفاً أنّه "لن يتوقف" حتى "يتم إطلاق سراحهم جميعاً".



وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو:"إنه قرار صعب لكنه صحيح. لن نتوقف عن العمل حتى نعيدهم جميعا. هناك مراحل في الحرب وهناك مراحل في عودة المحتجزين. الرئيس جو بايدن ساعد في تحسين الاتفاق حتى يشمل إطلاق سراح المزيد من المحتجزين مقابل تنازلات أقل".



واعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان نجاح جهود الوساطة للتوصل الی اتفاق مشيرة الى ان الهدنة ستستمر اربعة ايام قابلة للتمديد فيما من المتوقع ان تدخل حيز التنفيذ الخميس.



وبحسب ما اعلنته حركة حماس سيتم اطلاق خمسين محتجزا من المستوطنين من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن مئة وخمسين من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسری في سجون الاحتلال كما سيتم ادخال مئات شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود لكل مناطق قطاع غزة.



وبموجب الاتفاق سيكون هناك وقف لجميع الاعمال العسكرية في القطاع بما فيها حركة آليات الاحتلال المتوغلة في غزة كما يتم ضمان حرية حركة السكان من الشمال إلى الجنوب على ان يلتزم الاحتلال بعدم التعرض أو اعتقال أحد في كل مناطق القطاع.



اما حركة الجهاد الإسلامي من جهتها قالت ان اتفاق الهدنة جاء بعد جهود مضنية من المفاوضات عبر الوسطاء ومماطلات وتعنت من الاحتلال وفرضت شروطها بتحرير جميع الاسرى الفلسطينيين مقابل الافراج عن اسری الاحتلال من غير المدنيين.



وبعد ان كان نتنياهو واركان حكومته يرفضون فكرة الهدنة من الأساس باعتبار أن أيّ وقف لاطلاق النار سيعطي حماس فرصة لإعادة استجماع قوتها، يزعم وزير الحرب يوآف غالانت بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية هي التي دفعت باتجاه الوصول إلى الاتفاق محاولا بيع انتصار للداخل الاسرائيلي لكن الموافقة على الصفقة بحد ذاتها تعد انتصاراً للمقاومة التي كانت قد حددت عدة اهداف مهمة من عملية طوفان الاقصى احدها تحرير الاسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.



بدورها، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنّ بلادها ترحّب باتفاق الهدنة الإنسانية المعلن، مشددةً على أنّ "هذا ما دعت إليه روسيا منذ بداية التصعيد في النزاع".



وأيضاً رحّبت الصين بالاتفاق المعلن. وأعربت الناطقة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، عن أملها بأن "يساعد الاتفاق في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية ويساهم في خفض التصعيد والتوترات".



وأضافت أنّه "منذ اندلاع الجولة الحالية من الحرب، تدعو الصين إلى وقف لإطلاق النار وبذلت جهوداً متواصلة لتهدئة الوضع وحماية المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية".



ورحّبت أيضاً المملكة المتحدة باتفاق الهدنة المعلن، ورأت أنّه "خطوة أساسية" للأسرى و"لحل الأزمة الإنسانية".



وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كامرون، في بيان، إنّ "هذا الاتفاق يُشكّل خطوة أساسية في اتجاه توفير الارتياح لعائلات الأسرى ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة".



من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، عن أمل بلادها بأن يكون فرنسيون بين الأسرى الذين سيُفرج عنهم في إطار اتفاق "الهدنة الإنسانية" المبرم.



ورحّبت الوزيرة كذلك "بجهود قطر خصوصاً" التي أدت دور الوسيط للتوصل إلى الاتفاق.



كذلك، رحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالاتفاق، داعيةً إلى "الاستفادة من هذا التوقف لتكثيف المساعدة الإنسانية".



