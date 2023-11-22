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الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:25

عبد اللهيان يندّد باستهداف الصحافيين في غزة وجنوب لبنان

عبد اللهيان يندّد باستهداف الصحافيين في غزة وجنوب لبنان
وكتب عبد اللهيان في منشور له عبر منصة "إكس" يقول: إنّ "استشهاد العشرات من الصحافيين ومصوري الفيديو في غزة وجنوب لبنان خلال الهجمات الوحشية للنظام "الإسرائيلي" المزيّف، بما في ذلك استشهاد اثنين من صحافيي الميادين المجتهدين، يظهر تأثير الصحافيين ودورهم الخاص في نقل الإبادة الجماعية والحرب وجرائم النظام "الإسرائيلي"، وإيقاظ الرأي العام العالمي".

ويأتي موقف الوزير عبد اللهيان بعد جريمة الاحتلال الصهيوني باستهداف فريق قناة "الميادين" في جنوب لبنان، والتي أسفرت عن استشهاد الإعلامية "فرح عمر"، والمصوّر "ربيع معماري"، والمدني حسين عقيل.

وفي فلسطين المحتلة، استشهد الصحافي "محمد نبيل الزق" من قناة القدس في غارة للطيران الحربي الصهيوني على منطقة الشجاعية في قطاع غزة، واستشهد الصحافي عاصم البرش من إذاعة الرأي الفلسطينية.

وركز العدو الصهيوني في استهدافاته خلال عدوانه على قطاع غزة على الصحافيين والإعلاميين، حيث بلغ عدد الشهداء منهم أكثر من 60 منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
رقم : 1097469
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