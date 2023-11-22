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الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:34

البعثة الروسية: إجلاء المواطنين الروس من غزة مستمر ولا إطار زمنيا له

البعثة الروسية: إجلاء المواطنين الروس من غزة مستمر ولا إطار زمنيا له
ونقلت وكالة "تاس" عن المتحدثة باسم البعثة الروسية علياء زاريبوفا، قولها: "يمكننا القول إن عملية الإجلاء ستستمر طالما كان ذلك ضروريا"، مشيرة إلى أن أسماء جديدة تضاف يوميا إلى قوائم إجلاء المواطنين الروس من غزة.

وأوضح الدبلوماسية أن هذه العملية مستمرة بدعم من البعثة الروسية، بغض النظر عن إعلان هدنة إنسانية أو عدمه.

وردت زاريبوفا بالنفي على سؤال عما إذا كانت هناك أي معلومات عن سقوط ضحايا بين المواطنين الروس، مضيفة أنه كذلك ليس لدى الجانب الروسي معلومات عن سقوط ضحايا بين مواطني بلدان رابطة الدول المستقلة في غزة.

وذكرت الطوارئ الروسية أنه منذ 12 نوفمبر، تم نقل أكثر من 500 شخص من قطاع غزة إلى روسيا على متن خمس رحلات جوية خاصة.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أنه سجل أكثر من ألف شخص في قوائم الإجلاء، من بينهم 300 قاصر.
رقم : 1097471
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