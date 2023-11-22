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الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023 ساعة 16:52

يديعوت تكشف عن عدد الأسرى المتبقين لدى حماس بعد الصفقة!

يديعوت تكشف عن عدد الأسرى المتبقين لدى حماس بعد الصفقة!
ورغم معارضة الأحزاب المتطرفة الإسرائيلية للصفقة، إلا أن حكومة الاحتلال وافقت على الصفقة التي سيتم بموجبها إطلاق سراح 50 أسيرًا إسرائيليًا في غضون أربعة أيام، وتتوقع صحيفة يديعوت أن يكونوا بأغلبهم أطفالًا وأمهاتهم، ومسنات.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن جميع المفرج عنهم سيكونون أسرى إسرائيليين على قيد الحياة، ومن الممكن أيضًا إطلاق سراح الأجانب مثل المواطنين التايلانديين، لكن هذا لا علاقة له باتفاق الهدنة.

وفي مقابل إطلاق سراح الأسرى الخمسين، وهم على ما يبدو 30 طفلًا وثماني أمهات و12 امرأة مسنة، ستحصل حماس على أربعة أيام هدنة، وإمكانية إدخال الوقود خلال تلك الأيام، وإطلاق سراح 150 سجينًا، وإذا عثرت حماس على المزيد من الأسرى، فإنها ستحصل مقابل إطلاق سراح كل عشرة منهم على يوم هدنة إضافير والإفراج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا.

ويقدر الاحتلال، بحسب ما نشرت يديعوت، أن لدى حماس 80 أسير من الأطفال والأمهات والمسنات، ولكن على الأقل في المرحلة الأولى، إذا لم تجد حماس المزيد، فسيبقى سبعة أطفال وخمس أمهات على الأقل في الأسر. ويبلغ عدد العمال الأجانب 41 أسيرًا، أي أن حماس لديها 195 إسرائيليًا، أكثر من 100 منهم سيبقون في غزة حتى بعد هذه الصفقة.

وتتوقع الصحيفة أن الآباء الذين تم أسرهم في بعض الحالات مع أطفالهم إلى غزة، سيبقون هناك، إضافة إلى النساء ممن تم أسرهن دون أطفال.

وكانت الخارجية القطرية أعلنت، فجر الأربعاء، عن التوصل لاتفاق هدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، سيتم بموجبها تبادل ٥٠ من الأسرى من النساء والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

كما ستسمح الهدنة حسب الخارجية القطرية بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الانسانية.
رقم : 1097481
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