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الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023 ساعة 18:13

اسلامي: على وكالة الطاقة الذرية تجنب تكرار مواقفها المسيسة

اسلامي: على وكالة الطاقة الذرية تجنب تكرار مواقفها المسيسة
وقال محمد إسلامي اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع الحكومة: "ان أساس أنشطة الوكالة الدولية فيما يتعلق بإيران هو الاتفاق النووي والقرار 2231، ونقوم أيضًا بأعمال التخصيب بناءً على قانون المبادرة الاستراتيجية".

وأوضح: "أن إجراءات إيران تتم في إطار الضمانات وتشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا وعلى الوكالة الدولية تجنب تكرار المواقف المسيسة"، معلنا: "حاليا تمت الموافقة على دخول 120 مفتشاً من الوكالة الدولية إلى البلاد".

كما أوضح سبب سحب اعتماد بعض هؤلاء المفتشين في إيران، قائلا: "أولا، بعضهم لم يسافروا إلى إيران منذ سنوات، وثانيا، وفقا للمادة 9 من الدستور، لدينا هذا الحق القانوني في قبول أو عدم قبول المفتشين الذين یتم تقديمهم إلينا".

وفيما يتعلق بالتقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية: "إن تقرير الوكالة الدولية له قاعدتان، إحداهما ترتكز على القرار 2231 أو الاتفاق النووي والذي بموجبه يمكننا عدم الإلتزام بالتعهدات حال عدم التزام الأطراف الأخرى بتعهداتهم، وبالإضافة إلى أن لدينا قانون المبادرة الاستراتيجية للبرلمان، فإن الثانية هي قسم حماية منع الانتشار النووي، والذي يستند أيضًا إلى القواعد المحددة للوكالة الدولية".
رقم : 1097490
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