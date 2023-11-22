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الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023 ساعة 19:16

الغنوشي ينشر رسالة من سجنه بشأن غزة!

الغنوشي ينشر رسالة من سجنه بشأن غزة!
وأضاف في ثاني رسالة يرسلها من سجنه أنها "قوة تجديد ودفع واستنفار وتعبئة وإيقاظ وصحوة وشعار بطولة" للأمة.

ونشرت سمية نجلة الغنوشي نص الرسالة التي قالت إنها وصلتها بخط يد والدها، عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

وقال الغنوشي في رسالته: "إن فلسطين قضية الأمة المركزية إلى جانب المسجد الحرام، فهما مركز السيادة الإسلامية ومقياس وعنوان عزة الأمة وسيادتها. هذا الشعاع، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، هو قلب الأمة النابض، ووجود أي كيان دخيل في القلب هو إنذار بالخطر، بما يدعو إلى الاستنفار لمواجهة هذا الخطر الوجودي".

يذكر أن الغنوشي يقبع في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل الماضي، من قبل الأمن بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".

وأوضح الغنوشي أن "تحرير فلسطين ليس ثقلا على الأمة بل رافعة لها، وهذه القضية تعطي حاملها أكثر مما تأخذ منه، فكل الزعامات في أمتنا ارتفعت برفع هذه الراية، من الفاتحين الأُول، أمثال خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب، وصولا إلى صلاح الدين الأيوبي". مضيفا أن "الرايات التي ارتفعت هي التي صدقت في رفع عنوان تحرير فلسطين".

وأكد الغنوشي أن مسألة تحرير فلسطين "يجب أن تبقى محور اللقاء والافتراق".

وتابع: "فلسطين آية من الكتاب وسورة من القرآن، من حملها حمل الكتاب ومن تخلى عنها، فقد تخلى عن الكتاب".

وبارك الغنوشي عملية طوفان الأقصى وقال: "طوفان الأقصى اليوم هدية أهل غزة إلى الأمة. هو قوة تجديد ودفع واستنفار وتعبئة وإيقاظ وصحوة وشعار بطولة. قضية تحرير فلسطين ترتقي بالشباب، تُسَيِّسه وتخرجه من الاهتمامات الصغيرة إلى قضايا الأمة والإنسانية الأرحب".
رقم : 1097501
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