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الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023 ساعة 19:33

سويسرا تعتزم حظر أنشطة حركة "حماس" على أراضيها

سويسرا تعتزم حظر أنشطة حركة "حماس" على أراضيها
ووفق بيان للحكومة صدر الأربعاء، فإن "المجلس الفيدرالي قرر صوغ قانون فيدرالي يحظر حماس، معتبرا ذلك الرد الأنسب على الوضع الذي يسود منطقة الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر".

جدير بالذكر أنه وبعد 4 أيام من الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، أقر المجلس الفدرالي "باعتبار حماس منظمة إرهابية".

وقالت الحكومة في البيان "هذا القانون يمنح السلطات الفدرالية الأدوات المناسبة لمكافحة أنشطة محتملة لحماس أو دعم المنظمة في سويسرا".

وكان حزب "الشعب السويسري" اليميني أول حزب في البلاد عزز موقفه في الانتخابات البرلمانية في 22 أكتوبر، طالب بذلك بقوة تماما كالمنظمات اليهودية في البلاد.

واستنادا لما صدر فإنه على أجهزة الوزارات السويسرية المختلفة المعنية تقديم مشروع قانون اتحادي بحلول نهاية فبراير 2024.

من المهم الإشارة إلى أنه وبعد مرور 47 يوما على اندلاع الحرب في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل فجر الأربعاء 22 نوفمبر رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حماس، من جهتها أعلنت الحركة التوصل إلى إتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.
رقم : 1097503
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