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الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023 ساعة 20:46

رئيس الموساد إلى بلد عربي لإتمام صفقة التبادل مع حماس!

رئيس الموساد إلى بلد عربي لإتمام صفقة التبادل مع حماس!
وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأن برنياع سيجتمع برئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومسؤولين آخرين لبحث التفاصيل النهائية لصفقة، واعتبر الموقع أن زيارة برنياع إلى الدوحة تشير إلى أنه لا تزال هناك إجراءات يجب الاتفاق عليها في ما يتعلق بآلية تنفيذ الصفقة والإجراءات الميدانية لإطلاق سراح الرهائن، وموعد بدء وقف إطلاق النار.

وبحسب "واللا"، فإن كبار المسؤولين في "إسرائيل" وواشنطن يعتقدون أن "الأيام المقبلة ستكون حساسة للغاية في ما يتعلق خصوصا بتنفيذ الاتفاق"، ويؤكدون أن "هناك العديد من الأمور التي قد تسوء"، وأشار التقرير إلى أن اللواء في الاحتياط، نيتسان ألون، يرافق برنياع خلال رحلته إلى الدوحة.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن برنياع وألون يسافران للتأكد من أن عملية تنفيذ الاتفاق تسير كما هو مخطط لها وكما تم الاتفاق عليه؛ وفيما أكد مسؤول رفيع في الحكومة الإسرائيلية أن وقف إطلاق النار سيبدأ في الساعة العاشرة صباح يوم غد، الخميس، قال آخر إن الموضوع لن يحسم بعد، وأن موعد بدء سريان الاتفاق سيحدد مساء اليوم.

ومن المقرر أن تسلم كل من حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم، للوسيط القطري، قائمتين بالرهائن والأسرى الذين ستم الإفراج عنهما في الدفعة الأولى من الصفقة، على أن يبدأ وقف إطلاق النار في الساعة العاشرة صباح الخميس (وكالة "رويترز" تحدثت عن بدء الاتفاق الساعة الخامسة فجرا). بعد بدء وقف إطلاق النار، سيتم نقل الرهائن إلى "إسرائيل" بواسطة الصليب الأحمر، على أن يتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد ظهر اليوم ذاته.
رقم : 1097526
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