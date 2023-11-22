الرئيس الإيراني: إسرائيل فشلت ومسألة التطبيع انتهت

وذكر رئيسي في مقابلة تلفزيونية إن "نتنياهو يريد مواصلة الحرب لأنه سيتم القضاء عليه عندما تنتهي الحرب"، مشيراً إلى أن "معنويات القوات الصهيونية ضعيفة، والكيان الصهيوني تحت ضغوط عوائل الأسرى".



وشدد على أن "استمرار هذه الحرب ليس في مصلحة الصهاينة، ونحن لا نعطي أوامر لمجموعات المقاومة، وهي تتصرف بناء على قرارها وتحليلها"، منوهاً أن "المقاومة حولت حرب الحجارة إلى حرب صاروخية، ونحن نعتبر المقاومة هي الفائزة في هذه المعركة، والكيان الصهيوني وحلفاؤه هم الخاسرون".



وعند سؤاله عن إمكانية اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس، أجاب رئيسي "توسع المعركة سيكون نتيجة طبيعية لاستمرار العدوان على غزة فشعوب العالم ينفد صبرها تجاه حجم الجرائم".



وقال رئيسي "المقاومة هي حق مشروع للشعب الفلسطيني والجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم هذا الحق بكل وضوح، بل نحن نسأل الساكتين لماذا لا يدعمون هذه المقاومة".



وقال رئيسي: حاولوا تهميش قضية فلسطين وتحرير القدس من خلال تطبيع علاقات الدول العربية والمنطقة مع الكيان الصهيوني، حتى لا تكون قضية العالم الإسلامي، مضيفاً "تحولت اليوم قضية فلسطين إلى قضية عالمية".