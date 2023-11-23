الصفحة الرئيسية
0
الخميس 23 تشرين الثاني 2023 ساعة 08:41

اقتحامات واسعة للاحتلال في الضفة الغربية

اقتحامات واسعة للاحتلال في الضفة الغربية
أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الشاب، عز الدين مصطفى حافي، البالغ من العمر 18 عاماً، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، وذلك خلال اقتحام الاحتلال بتعزيزاتٍ عسكرية كبيرة مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين شرقي نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، أحمد جبريل، بأنّ شابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس والظهر، خلال مواجهاتٍ أثناء التصدي لقوات الاحتلال في مخيم بلاطة، وأنّه تمّ نقلهما إلى مستشفى "رفيديا" في مدينة نابلس.

وعرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمل مركبات الإسعاف في محيط مخيم بلاطة، كما احتجزت 4 مركباتٍ تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك أثناء محاولة الطواقم الطبية الوصول إلى إصاباتٍ في المكان، حيث قامت بسحب المفاتيح والهواتف من سيارات الإسعاف المُستهدَفة.

وتصدّت مجموعة من المقاومين لقوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال تفجير عبوة محلية الصنع بآلية للاحتلال في محيط مخيم بلاطة، وكذلك جرى اشتباك بين المقاومين والقوات المقتحمة للمخيم.

وبالتزامن مع اقتحام المخيم، أفادت وسائل إعلامٍ فلسطينية بأنّ قواتٍ راجلة لـ"جيش" الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية، وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك شرقي نابلس وأطلقت قنابل مضيئة غربي البلدة.

بدورها، أعلنت وسائل إعلامٍ محلية فلسطينية أنّ قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في منطقة الضاحية في نابلس وطالبت من فيه بتسليم أنفسهم، وداهمت منازل عدّة، إضافةً إلى اعتقالها شاباً في بلدة سبسطية شمالي غربي مدينة نابلس.

وخلال الاقتحام حوّل الاحتلال مركز "يافا" الثقافي في مخيم بلاطة إلى ثكنةٍ عسكرية، وذلك بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع  في أجواء المناطق الشرقية لنابلس.

وعملت آليات الاحتلال الإسرائيلي خلال الاقتحام على تخريب البنية التحتية في مخيم بلاطة ومحيطه.

وفي سياقٍ متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي يعبد جنوبي غربي جنين، شمالي الضفة الغربية، وكفردان غربي المدينة.

وأمام اقتحام الاحتلال، تصدّى مقاومون فلسطينيون لقوات "الجيش" الإسرائيلي، حيث أكّد مصدر صحفي أنّ اشتباكاتٍ عنيفة تدور بين المقاومين و"جيش" الاحتلال في جنين.

وفي طوباس شمالي شرقي الضفة الغربية، جرت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة، إذ أغلق مقاومون الشوارع وأشعلوا إطاراتٍ مطاطية في إطار التصدي لقوات الاحتلال، وذلك بالتزامن مع اقتحام قواتٍ إسرائيلية لبلدة عزّون شرقي قلقيلية.

وفي جنوبي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العرّوب شمالي مدينة الخليل، إضافةً إلى اقتحام مدينة بيت لحم وبلدة بيت جالا.

ووضمن حملة الاعتقالات التي سواصل الاحتلال شنّها في مدن ومخيمات الضفة الغربية، انسحبت قوات الاحتلال من بلدة بيت لقيا غربي مدينة رام الله، بعد اعتقال الشاب عثمان فخري عاصي من منزله.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم قلنديا شمالي المدينة.

وفجر أمس الأربعاء، ارتقى 5 شهداء، في قصف طائرة مسيّرة تابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وتجمعات للمواطنين في مخيم طولكرم.

وتتصاعد اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية، فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة في 7 تشرين الأول الماضي، آزر الفلسطينيون في الضفة، المقاومة الفلسطينية في القطاع، وشنّوا عملياتٍ ضد قوات الاحتلال.

ومع الأيام الأولى لمعركة "طوفان الأقصى" التي تخوضها المقاومة الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزّة، تحدّثت وسائل إعلامٍ إسرائيلية عن تزايد الخشية في المؤسّستين الأمنية والعسكرية الإسرائيليتين، من احتمال اندلاع انتفاضةٍ ثالثة في الضفة الغربية ضد الاحتلال ومستوطنينه.
مصدر : وكالات
رقم : 1097612
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: ‘‘طوفان الاقصى‘‘ هزيمة عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان الصهيوني
رئيسي: ‘‘طوفان الاقصى‘‘ هزيمة عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان الصهيوني
حرس الثورة الاسلامية: نتواجد في أي نقطة يهدد فيها العدو شرف وكرامة المسلمين
حرس الثورة الاسلامية: نتواجد في أي نقطة يهدد فيها العدو شرف وكرامة المسلمين
23 تشرين الثاني 2023
شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس
شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس
23 تشرين الثاني 2023
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونيّة.. أغنية سويدية تكتسح العالم
23 تشرين الثاني 2023
الرئيس الإيراني: إسرائيل فشلت ومسألة التطبيع انتهت
الرئيس الإيراني: إسرائيل فشلت ومسألة التطبيع انتهت
22 تشرين الثاني 2023
الحشد الشعبي: لا نتردد في الدفاع عن العراق ومتلزمون بتوجيهات السوداني
الحشد الشعبي: لا نتردد في الدفاع عن العراق ومتلزمون بتوجيهات السوداني
22 تشرين الثاني 2023
عبد اللهيان من بيروت: الوقت لن يكون في صالح إسرائيل
عبد اللهيان من بيروت: الوقت لن يكون في صالح إسرائيل
22 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة: الكيان الصهيوني كاللاعب المهزوم الذي يهاجم أنصار الفريق الآخر
قائد الثورة: الكيان الصهيوني كاللاعب المهزوم الذي يهاجم أنصار الفريق الآخر
22 تشرين الثاني 2023
‘‘إسرائيل‘‘ ومجزرة بحق عائلة بأكملها.. العجب في السبب!
‘‘إسرائيل‘‘ ومجزرة بحق عائلة بأكملها.. العجب في السبب!
22 تشرين الثاني 2023
الأسرى يشعلون نار الخلافات في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما الثمن؟
الأسرى يشعلون نار الخلافات في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما الثمن؟
22 تشرين الثاني 2023
هيستيريا ‘‘إسرائيل‘‘ من وقف إطلاق النار.. حدث تاريخيّ يتكرر!
هيستيريا ‘‘إسرائيل‘‘ من وقف إطلاق النار.. حدث تاريخيّ يتكرر!
22 تشرين الثاني 2023
خمسة شهداء من الحشد الشعبي بعدوان أمريكي جنوب بغداد
خمسة شهداء من الحشد الشعبي بعدوان أمريكي جنوب بغداد
22 تشرين الثاني 2023
مصدر لـ"إسلام تايمز": الحشد الشعبي يبعد مسيرة أمريكية اقتربت من مقره في الخضراء
مصدر لـ"إسلام تايمز": الحشد الشعبي يبعد مسيرة أمريكية اقتربت من مقره في الخضراء
22 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رئيسي: ‘‘طوفان الاقصى‘‘ هزيمة عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان الصهيوني
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونيّة.. أغنية سويدية تكتسح العالم
‘‘إسرائيل‘‘ ومجزرة بحق عائلة بأكملها.. العجب في السبب!
الأسرى يشعلون نار الخلافات في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما الثمن؟