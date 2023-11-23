المقاومة العراقية تواصل هجماتها ضد القوات الأميركية

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، الخميس، استهدفها قاعدة عسكرية أميركية في مطار أربيل شمالي البلاد، بطائرة مسّيرة، مشيرةً إلى إصابتها بشكلٍ مباشر.



وأكّدت المقاومة أنّ الضربة تأتي رداً على الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الأهالي في قطاع غزّة، في العدوان المستمر لليوم الـ48.



يُشار إلى أنّ المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت، أمس الأربعاء، استهدافها قاعدة "حرير" الأميركية شماليّ العراق، في ضربتين منفصلتين، بطائرة مسّيرة، مشيرةّ إلى إصابتها بشكلٍ مباشر.



وقبل أيام، كشف مصدر صحفي، أنّ الولايات المتحدة تعزّز قواتها في سوريا، وذلك خشيةٍ من ضربات المقاومة ووقوع قتلى ومصابين، مؤكّدةً استقدام واشنطن المزيد من التعزيزات للأسلحة والمعدات، التي في غالبيتها ذات طابع دفاعي.



ولفت المصدر إلى أنّ واشنطن تعيش إرباكاً غير مسبوق، في ظل استهدف المقاومة العراقية للوجود الأميركي في سوريا والعراق التحاماً مع معركة "طوفان الأقصى".



وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق استهداف القواعد الأميركية في سوريا والعراق، ومنها: عين الأسد، التنف، الحرير، كونيكو، حقل العمر النفطي، خراب الجير، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، بدعم أميركي، على قطاع غزّة.



وتأكيداً على ذلك، شدّد القيادي في منظمة "بدر" العراقية محمد الجويبراوي، في حديثه للميادين، على أنّ أي مشاركة أميركية في العدوان على غزة، سيعني ضرب المقاومة للمصالح الأميركية في العراق، لافتاً إلى أنّ عمليات المقاومة في العراق ستستمر طالما استمر العدوان الإسرائيلي على غزة.