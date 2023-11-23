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الخميس 23 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:49

هل تأجل وقف إطلاق النار في غزة؟

هل تأجل وقف إطلاق النار في غزة؟
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن رئيس مجلس الأمن القومي للاحتلال تساحي هنغبي قوله: "إطلاق سراح المختطفين ليس قبل الجمعة".

أما قناة كان العبرية فقد نقلت عن مسؤول في الكيان الصهيوني قوله إن "هناك تأخير 24 ساعة لأن الاتفاق لم يوقع من قبل الطرف الآخر - حماس وقطر. متفائل بأن المخطط سيتم تنفيذه عند توقيع الاتفاقية، عند توقيع الاتفاقية، سنبلغ العائلات".

وصرح مصدر مطلع علي التفاصيل إن الكيان الصهيوني لم يحصل على أسماء الاسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم في الدفعة الأولى، وهذا ما يخالف ما نشرته القنوات العبرية التي أكدت تسلم الأسماء.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر في الكيان مطلع على المفاوضات حيث زعم ان "هناك إصرار من جانب حماس على بنود معينة وهو أحد الأسباب الرئيسية للتأجيل".

وفي تفاصيل البنود قالت مصادر عبرية "إن جيش الاحتلال نقل لنتنياهو اعتراضه على إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى شمال غزة بزعم أنه يعيق عمله الميداني"، وهذا ما يظهر أكاذيب الاحتلال بأن حماس هي سبب التأخير أو إعاقة تنفيذ الاتفاق.

ووفقا لسرد الأحداث فإن ما يزعمه الاحتلال بأن حماس هي سبب التأخير يخالف الواقع كون تفاصيل الإعلان الذي طرحته الخارجية القطرية هو الذي ورد في بيان حركة حماس.

ابو مرزوق يكشف موعد بدء وقف إطلاق النار بغزة

هذا وكشف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أن الهدنة التي تم التوصل إليها مع الاحتلال، بوساطة قطرية، ستبدأ يوم الخميس عند الساعة العاشرة صباحا. وقال أبو مرزوق في تصريح تلفزيوني إنه "بعد مفاوضات لأيام طويلة نعلن توصلنا لاتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدرة"، مؤكدا أن " الاتفاق على وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال بكل مناطق القطاع".

وكشف أنه "سيتم إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا"، مبينا أن "معظم من سيطلق سراحهم يحملون جنسيات أجنبية".

وأفاد بأنه "تم الاتفاق على تكثيف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع".
مصدر : وكالات
رقم : 1097635
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