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الخميس 23 تشرين الثاني 2023 ساعة 10:31

شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس

شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس
وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الاحمر بنابلس أحمد جبريل بأن فلسطينيين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس والظهر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة ونقلا إلى مستشفى رفيديا، حيث أعلن الأطباء لاحقا عن استشهاد الشاب حافي إثر إصابته الخطيرة.

وأضاف أن قوات الاحتلال احتجزت جميع طواقم الهلال الأحمر على مفترق بلاطة – شارع القدس، أثناء محاولة الوصول لإصابات بمحيط المخيم وسحبت المفاتيح والهواتف.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من المنطقة الشرقية، وداهمت مخيم بلاطة واندلعت مواجهات، كما داهمت مركز يافا الثقافي وسط انتشار مكثف في المنطقة

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على عدد من البنايات المقابلة للمخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المخيم والمدينة، قبل الشروع بمداهمة العديد من المنازل وتفتيشها والتحقيق مع أفرادها ميدانيا والتنكيل بهم والاعتداء عليهم بالضرب.‏

وفي السياق، أصيب شاب فلسطيني، فجر اليوم الخميس، باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب المبرح في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقم الإسعاف نقلت شابا (22 عاما) مصابا برضوض وجروح، إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب في عزون، فيما أن الجيش احتجز مركبة الاسعاف وبداخلها المصاب عند مدخل البلدة، والاعتداء على طاقم الإسعاف، قبل إخلاء سبيلهم ونقل المصاب للمستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة طوباس من مدخلها الشرقي، وسط مواجهات واشتباكات مع المقاومين.
رقم : 1097645
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