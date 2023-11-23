غارات هستيرية على قطاع غزة

تتواصل غارات الاحتلال الإسرائيلي على محافظات قطاع غزة كافة، وكذلك الإعتداءات الإسرائيلية على الكوادر الطبية وإعاقة عملها، ما أدّى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والإصابات، في ليلة تعدّ من الأعنف منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 48 يوماً.



ويركّز الاحتلال عدوانه على مستشفيات شمالي القطاع، إذ تعتلي قناصة الاحتلال أبراجاً قبالة المستشفى الإندونيسي، وتطلق النار على كل من يتحرك في المنطقة.



وأكد مصدر صحفي في شمال غزة عن انتشار أشلاء الشهداء في الطابق الثاني من المستشفى الإندونيسي، فيما اختطف الاحتلال عدداً منها.



يأتي ذلك في وقتٍ لا يزال نحو 200 جريح برفقة الطواقم الطبية محاصرون في المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.



كذلك، اعتقل الاحتلال مدير عام مستشفى الشفاء، محمد أبو سلمية، وطبيب جراح آخر خلال إجلاء الأطباء والجرحى من المستشفى.



وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ قافلة إجلاء الجرحى والمصابين من مستشفى الشفاء لا تزال، منذ ساعات، عند الحاجز الإسرائيلي الذي يفصل شمالي غزة عن جنوبها، إذ يعيق جنود الاحتلال مرورها ويقومون بتفتيش دقيق لمركبات الإسعاف، ما يعرّض حياة الجرحى والمرضى للخطر.



وأفاد المصدر في الشمال أيضاً باستهداف الاحتلال مقر الدفاع المدني الأكبر في المنطقة، ما أدّى إلى استشهاد 5 من عناصره.



وتستمر الغارات الإسرائيلية في مختلف قطاع غزة، فقد نفّذت طائرات الاحتلال عدداً من الأحزمة النارية في القطاع، مستهدفةً المباني السكنية والأماكن الزراعية بغارات عنيفة.



وأشار المصدر إنّ الغارات الاسرائيلية شملت كل محافظات وأحياء قطاع غزة في الساعات الماضية بشكل هستيري، مؤكّداً استشهاد عشرات المدنيين من جراء الغارات التي استهدفت مربعات سكنية.



وأوضح المصدر أنّ القصف الاسرائيلي استهدف مناطق لم يسبق أن استهدفها من قبل ولا سيما في عمق الوسط، مشيراً إلى استهداف طائرات الاحتلال منزلاً في شارع السوق بمشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.



ونقل وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى الكويت بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلاً في حي البراهمة غربي رفح جنوبي القطاع.



وفي آخر إحصائية أعلنها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 14500 شهيداً، بينهم نحو 70% من النساء والأطفال.



وأوضح المكتب الحكومي، في بيان، أنّ من بين الشهداء أكثر من 6 آلاف طفل، و4 آلاف امرأة.