السيد نصرالله يبحث مع أميرعبداللهيان الاحتمالات القائمة حول مسار الاحداث

وجرى خلال اللقاء ‏استعراض آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة والاحتمالات القائمة حول مسار الأحداث ‏والجهود المبذولة من أجل وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة والمسؤوليات الملقاة على عاتق ‏الجميع في هذه المرحلة التاريخية والمصيرية لفلسطين وقضيتها المقدسة وكل المنطقة. ‏



عبداللهيان يتشاور حول أمن المنطقة مع قادة من محور المقاومة



امير عبداللهيان من بيروت: يد المقاومة ستبقى على الزناد حتى احقاق الحق الفلسطيني كاملا



ووصل وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان إلى العاصمة اللبنانية بيروت أمس الاربعاء، وأجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين وقيادات من حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وقال عبداللهيان إنّ الزيارة ترمي الى التشاور مع السلطات اللبنانية بشأن تحقيق الأمن في المنطقة. وهي الزيارة الثانية لوزير الخارجية إلى لبنان منذ بدء معركة طوفان الأقصى.