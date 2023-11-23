آية الله قاسم: الكلُّ يتحمّل مسؤولية نُصرة القضية الفلسطينية

وفي كلمة له لمناسبة ذكرى مولد السيدة زينب (ع)، لفت الشيخ قاسم إلى أن: "الخط هو الخط الواجب وتأثيره هو تأثير هذه القضية وتأثير وحدة فلسطين على الإسلام وأهل الإسلام والإنسانية جمعاء، شيء من تأثير فاجعة الإمام الحسين (ع)".



وأشار سماحته إلى أنّه: "كما كانت حرب الأمويين على الإمام الحسين (ع) حربًا على الأمة، فالعدوان الإسرائيلي على غزة حرب على الأمة".



وتابع: "كما وَجَب هناك أنْ تهبَّ الأمة في وجه يزيد وأنصاره حمايةً للإسلام ليعتدل الخط وتنتقل الأمة من خط الانحراف إلى خط الإسلام الأصلي، ومن خط الإسلام المكذوب عليه، المُزوَّر المُستَعمل عملةً لشراء الدنيا، إلى الإسلام الإلهي المُتنزَّل من الله عز وجل رحمةً للعالمين".