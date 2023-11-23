المقاومة الاسلامية اللبنانية تزف شهدائها على طريق القدس

وفي التفاصيل، فقد نفذت مسيرة اسرائيلية غارة على أحد المنازل في بلدة بيت ياحون، حيث كان فيه عدد من العناصر في حزب الله، من بينهم عباس رعد نجل النائب محمد رعد، وأحد المسؤولين في قوة الرضوان. وهي القوة التي يشترط الإسرائيليون ضرورة انسحابها من جنوبي نهر الليطاني إلى شماله.



هذه العملية الإسرائيلية، بالتأكيد لن تبقى من دون رد من حزب الله، وهو ما قد يرفع احتمال استمرار التصعيد والتوتر على الحدود الجنوبية للبنان، من دون أن يكون مشمولاً بالهدنة.



وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد أثناء استقبال جثمان نجله عباس: "قصد، فوصل، وإذا كنت أعتب فلأنّه سَبَقني وكان أشطر منّي وأسرع منّي، وليتقبّل الله أعماله وشهادته ويبيّض وجهه كما بيّض وجوه كلّ عوائل الشّهداء، وكلّ المجاهدين في هذه المسيرة الجهاديّة الّتي تقاتل في سبيل الله، من أجل رفع الظّلم ومقاومة البغي والعدوان والتوّحش الصّهيوني وتوحّش كلّ المُعادين للإنسانيّة".





وأكّد رعد "أنّنا ثابتون على هذا الخطّ، ماضون في هذا السّبيل، نرجو رضا الله ولقاء الأحبّاء من الأنبياء والأولياء، ونريد العزّة والكرامة لشعبنا ولأمّتنا في هذه الدّنيا"، مضيفًا: "مبارك للشّهيد سراج، ومبارك لسيّد المقاومة الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد ​حسن نصرالله​، الّذي علّمنا كيف يكون آباء الشّهداء، صابرين، محتسبين، أقوياء، وثابتين على هذا النّهج الجهادي المقاوم".



وكان قد شيع حزب الله ثلة من مجاهديه الابطال على طريق القدس، ارتقوا خلال قيامهم بواجبهم الجهادي، دفاعاً عن فلسطين ونصرة لغزة.



في بلدة حولا جنوب لبنان، شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد المجاهد على طريق القدس أحمد حسن مصطفى “ملاك” الى مثواه الاخير بجانب رفاقه الشهداء.



إلى خربة سلم في الجنوب، شيع حزب الله الشهيد المجاهد على طريق القدس محمد حسن أحمد شري “كربلا” بموكب مهيب.



والى البقاع، حيث كرم العطاء وفيض التضحيات. شيع حزب الله وحشد من جمهور المقاومة الشهيد المجاهد على طريق القدس محمد ربيعة عودة “ناصر” في بلدة الخضر.



وفي روضة الحوراء زينب (ع) بالضاحية الجنوبية لبيروت، شيع حزب الله بموكب مهيب الشهيد المجاهد على طريق القدس خليل جواد شحيمي “سراج”.



والى الجنوب المقاوم، وفي بلدة جباع، شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد المجاهد على طريق القدس عباس محمد رعد “سراج”.



رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين اشار في تشييع الشهيد عباس محمد رعد ان الشهيد عباس عشق الجهاد والمقاومة ومضى شهيدًا على طريق القدس والجهاد وفلسطين. وقال ان المقاومة ستبقى في ميدان الدفاع عن المظلومين، مؤكدا اننا عندما نقوم بمساندة أهل غزة نقوم بواجبنا وتكلفينا للدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم. واكد ان المقاومة لا تُقهر وقويّة ولا يمكن لأحد أن يسحقها وحين يلجأ نتنياهو إلى اتفاق الهدنة فهذا يعني أنه عاجز عن القضاء على المقاومة وعاجز عن تحرير الاسرى.



وتوجه السيد صفي الدين للحاج محمد رعد: أنتم من ربيّتم وأخذتم بحكمتكم وعلمكم وجهادكم أبناء الوطن إلى طريق الجهاد، اليوم أنت يا حاج أبو حسن تُقدّم نموذجًا طالما تحدّث عنه حزب الله وفعله الكثير من القادة وأنت اليوم تُثبت من جديد أن القيادة هي فعل حضور في الميدان.





