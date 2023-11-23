وضم وفد حركة أنصار الله كلاً من محمود الجنيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية في حكومة صنعاء وكذا القيادي البارز في الحركة محمد البخيتي بالإضافة إلى أعضاء في المجلس السياسي الأعلى، فيما ضم وفد الإصلاح كلٌ من فتحي العزب، والشيخ مكرم الحلالي وأعضاء آخرون في حزب الإصلاح.



وخلال الزيارة بارك الوفد الموحد لحماس كل ما تحقق على أيدي المقاومين في غزة من انتصارات أرغمت العدو على الخضوع لشروط المقاومة.



بدوره أشاد ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة بالعمليات النوعية والبطولية لصنعاء ودعمها للمقاومة بالإسناد العسكري وضرب عمق الكيان الاسرائيلي بالصواريخ والمسيرات وغيرها من الإجراءات.



كما ثمنت حماس الدور الذي لعبته عملية صنعاء النوعية المتمثلة بالاستيلاء على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر وشددت على دورها الهام في إخضاع العدو الإسرائيلي لشروط المقاومة الفلسيطينة.