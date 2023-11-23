حزب الله يعلن مقتل 4 جنود صهاينة جنوبي لبنان بصواريخ موجهة

وقال "حزب الله" في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد رصد دقيق ‏لدخول أربعة جنود من قوة إسرائيلية إلى منزل في مستعمرة المنارة عند الساعة ‌‏02:50 من بعد ‏ظهر يوم الخميس 23 نوفمبر 2023، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية باستهدافهم ‏بصواريخ موجهة ‏مركزة وخاصة ما أدى إلى مقتلهم جميعا وتدمير المنزل فوق رؤوسهم".‏



وأعلن حزب الله اليوم الخميس، تنفيذ عدد كبير من العمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة".



وفي وقت سابق، نعى حزب الله 5 من مقاوميه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني محمد رعد بغارة الاحتلال على جنوب لبنان.



هذا وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم غد الجمعة.‏