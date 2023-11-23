الصفحة الرئيسية
0
الخميس 23 تشرين الثاني 2023 ساعة 20:11

قبيل الإفراج عن اسرى فلسطينيين.. قرارات "صارمة" من بن غفير!

قبيل الإفراج عن اسرى فلسطينيين.. قرارات "صارمة" من بن غفير!
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن بن غفير أمر رئيسة مصلحة السجون الإحتلال كاتي بيري، بـ"قمع محاولات الاحتفال" بالإفراج عن الاسرى الفلسطينيين داخل مرافق السجون.

وبالمثل، طلب بن غفير من مفوض شرطة الاحتلال كوبي شبتاي، استخدام "قبضة حديدية" ضد محاولات الاحتفال بإطلاق سراح الاسرى أو ما وصفه بـ"دعم الإرهاب"حسب وصفه.

كما طلب من شبتاي تعزيز تواجد الشرطة في الوجهات المتوقعة لعودة الاسرى المفرج عنهم.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، قال بن غفير، الخميس: "تعلمون جميعا كم عارضت الصفقة المتوقعة، وكم أعتقد أن هذه الخطة خاطئة. آمل أن تستمر الحرب في غزة، كما قال رئيس الوزراء، بشكل أكبر بعد انتهاء الصفقة".

والأربعاء اعتبر الوزير الصهيوني أن اتفاق الهدنة وتبادل الرهائن "سابقة خطيرة تكرر أخطاء الماضي" حسب تعبيره.

وزعم بن غفير : ان "حماس أرادت هذه الهدنة أكثر من أي شيء آخر، كما أنها أرادت التخلص من النساء والأطفال في المرحلة الأولى لأنهم تسببوا في ضغوط دولية كبيرة عليها، لقد أرادت في المقابل الحصول على الوقود وإطلاق سراح مقاتليها المحتجزين ووقف عمليات الجيش الإسرائيلي وحتى حظر الطيران الاستطلاعي. لقد حصلت على كل هذا".
رقم : 1097726
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: ‘‘طوفان الاقصى‘‘ هزيمة عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان الصهيوني
رئيسي: ‘‘طوفان الاقصى‘‘ هزيمة عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان الصهيوني
حرس الثورة الاسلامية: نتواجد في أي نقطة يهدد فيها العدو شرف وكرامة المسلمين
حرس الثورة الاسلامية: نتواجد في أي نقطة يهدد فيها العدو شرف وكرامة المسلمين
23 تشرين الثاني 2023
شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس
شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس
23 تشرين الثاني 2023
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونيّة.. أغنية سويدية تكتسح العالم
23 تشرين الثاني 2023
الرئيس الإيراني: إسرائيل فشلت ومسألة التطبيع انتهت
الرئيس الإيراني: إسرائيل فشلت ومسألة التطبيع انتهت
22 تشرين الثاني 2023
الحشد الشعبي: لا نتردد في الدفاع عن العراق ومتلزمون بتوجيهات السوداني
الحشد الشعبي: لا نتردد في الدفاع عن العراق ومتلزمون بتوجيهات السوداني
22 تشرين الثاني 2023
عبد اللهيان من بيروت: الوقت لن يكون في صالح إسرائيل
عبد اللهيان من بيروت: الوقت لن يكون في صالح إسرائيل
22 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة: الكيان الصهيوني كاللاعب المهزوم الذي يهاجم أنصار الفريق الآخر
قائد الثورة: الكيان الصهيوني كاللاعب المهزوم الذي يهاجم أنصار الفريق الآخر
22 تشرين الثاني 2023
‘‘إسرائيل‘‘ ومجزرة بحق عائلة بأكملها.. العجب في السبب!
‘‘إسرائيل‘‘ ومجزرة بحق عائلة بأكملها.. العجب في السبب!
22 تشرين الثاني 2023
الأسرى يشعلون نار الخلافات في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما الثمن؟
الأسرى يشعلون نار الخلافات في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما الثمن؟
22 تشرين الثاني 2023
هيستيريا ‘‘إسرائيل‘‘ من وقف إطلاق النار.. حدث تاريخيّ يتكرر!
هيستيريا ‘‘إسرائيل‘‘ من وقف إطلاق النار.. حدث تاريخيّ يتكرر!
22 تشرين الثاني 2023
خمسة شهداء من الحشد الشعبي بعدوان أمريكي جنوب بغداد
خمسة شهداء من الحشد الشعبي بعدوان أمريكي جنوب بغداد
22 تشرين الثاني 2023
مصدر لـ"إسلام تايمز": الحشد الشعبي يبعد مسيرة أمريكية اقتربت من مقره في الخضراء
مصدر لـ"إسلام تايمز": الحشد الشعبي يبعد مسيرة أمريكية اقتربت من مقره في الخضراء
22 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رئيسي: ‘‘طوفان الاقصى‘‘ هزيمة عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان الصهيوني
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونيّة.. أغنية سويدية تكتسح العالم
‘‘إسرائيل‘‘ ومجزرة بحق عائلة بأكملها.. العجب في السبب!
الأسرى يشعلون نار الخلافات في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما الثمن؟