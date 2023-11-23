"الجهاد الإسلامي" تتحدث عن "ثمن مختلف" ستدفعه إسرائيل مقابل أسراها العسكريين في القطاع

وقال أبو شاهين في تصريحات لقناة "الجزيرة" الإخبارية: "جنود قوات الاحتلال الذين أسرتهم قوات المقاومة (الفلسطينية) (في غزة) أمر مختلف. وسيكون لهم ثمن مختلف".



يشار إلى أنه في 22 نوفمبر الجاري، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية أنها توصلت إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي بوساطة مصرية وقطرية، بشأن تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام.



يشار إلى أن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، ذكر أن إسرائيل مُجبرة على مبادلة أسير واحد بـ3 أسرى فلسطينيين، ووصف ظروف التبادل بالـ"فظيعة".



وفي وقت سابق، اتفقت حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، في إطار التهدئة في قطاع غزة، على تبادل 50 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة مقابل 150 محتجزا فلسطينيا في سجون إسرائيل.



وأعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه استلم رسميا قائمة أولية بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم.



ويذكر أن اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل و"حماس" يتضمن وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف حركة الآليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وإدخال 300 من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى مناطق قطاع غزة بلا استثناء شمالا وجنوبا.



وفي سياق متصل، انتقد سفير واشنطن الأسبق لدى الأمم المتحدة جون بولتون، اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه ووصفه بأنه "صفقة سيئة للغاية لإسرائيل".



وقال بولتون: "إن الصفقة بخد ذاتها، على الأقل كما أفهم البنود التي تم الإعلان عنها، هي عبارة عن صفقة سيئة للغاية بالنسبة لإسرائيل".