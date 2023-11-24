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الجمعة 24 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:59

شاحنات الوقود تدخل غزة عبر معبر رفح وسيارات الإسعاف تنقل الجرحى إلى مصر

شاحنات الوقود تدخل غزة عبر معبر رفح وسيارات الإسعاف تنقل الجرحى إلى مصر
كما نقلت مصادر صحافية في معبر رفح، بدخول عدد من سيارات الإسعاف التي تنقل جرحى فلسطينيين إلى الأراضي المصرية باتجاه مستشفى العريش.

وتعقيباً على ذلك، قال مذيع في "القناة 13" الإسرائيلية: "للأسف نحن نتابع الصور من معبر رفح حيث نرى كيف أن الشاحنات التي تحمل الوقود بدأت بالدخول إلى غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار".

ويأتي ذلك في أعقاب دخول الهدنة الموقتة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في غزة حيز التنفيذ، عند الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي على القطاع تواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف. 

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

والجدير ذكره، أنّ الاحتلال منع دخول الوقود إلى غزّة طيلة فترة العدوان، ما أسفر عن خروج المستشفيات عن الخدمة، فضلاً عن المخابز والأفران ومحطات المياه.
رقم : 1097808
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