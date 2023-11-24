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الجمعة 24 تشرين الثاني 2023 ساعة 10:03

بعد إطلاق قمر صناعي للاستطلاع.. كوريا الشمالية تحتفل بـ "عصر جديد من القوة الفضائية"

بعد إطلاق قمر صناعي للاستطلاع.. كوريا الشمالية تحتفل بـ "عصر جديد من القوة الفضائية"
وبعد فشل محاولتين في أيار/مايو وآب/أغسطس، ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أنّ صاروخاً أطلِق الثلاثاء الماضي، و"وَضع بدقة قمر الاستطلاع مليغيونغ-1 في مداره"، وقد أكدت كوريا الجنوبية من جهتها نجاح هذه العملية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن كيم قوله خلال زيارة لوكالة الفضاء الوطنية إنّ عملية الإطلاق هذه تُمثّل "ممارسة كاملة لحق الدفاع عن النفس".

وشدد على أنّ قمر الاستطلاع الصناعي سيساعد في حماية الشمال من "التحركات الخطيرة والعدوانية للقوى المعادية"، ويفتح الطريق "لعصر جديد من القوة الفضائية" في البلاد.

وأظهرت صور نشرتها بيونغ يانغ الزعيم الكوري الشمالي، برفقة ابنته جو آي، وهو يشيد بالعلماء والمتعاونين في وكالة الفضاء التي تحوّل اسمها إلى "الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي" (NATA).

وظهر كيم مرتدياً معطفاً جلدياً أسود وهو يبتسم ويحيي الموظفين الذين ارتدوا الزي الرسمي، وبدوا جميعاً يصفقون بحماسة للزعيم وابنته.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية صوراً لكيم في حفل استقبال ضم موظفي "ناتا" وكبار المسؤولين العسكريين والسياسيين، فضلاً عن ابنته وزوجته ري سول جو.

وارتدت عائلة الزعيم والحاضرون الآخرون في حفل الاستقبال قمصاناً كتبت عليها عبارة "NATA".

وأعلنت كوريا الشمالية أمس، تعليق الاتفاق الذي أبرمته مع كوريا الجنوبية عام 2018 بهدف خفض التوتر العسكري، وفق ما أوردت وكالة "يونهاب".

وجاء هذا الإعلان بعد أن أعلنت كوريا الجنوبية الأربعاء أنها علقت الاتفاق جزئياً، وستستأنف عمليات المراقبة على طول الحدود رداً على إعلان بيونغ يانغ أنها أطلقت بنجاح قمر تجسس صناعياً.
رقم : 1097811
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