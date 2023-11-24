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الجمعة 24 تشرين الثاني 2023 ساعة 10:05
الاحتلال يغتال الصحافية أمل زهد برفقة عائلتها في غزة
رقم :
1097812
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