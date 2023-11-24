الاحتلال يغتال الصحافية أمل زهد برفقة عائلتها في غزة

اسلام تايمز (فلسطين) - أفاد مصدر في قطاع غزّة، باستشهاد الصحافية الفلسطينية، أمل زهد، برفقة عائلتها من جرّاء قصفٍ إسرائيلي استهدف منزلها في مدينة غزة.