وزير الخارجية الفنزويلي: نتنياهو يقوم بالإبادة ونجله يستمتع في ميامي

وكتب خيل: "نجل نتنياهو يستمتع في ميامي ووالده، يقوم بإبادة وتطهير عرقي ضد الفلسطينيين. التاريخ لن ينسى من قتل 15 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال".



كما أضاف خيل "بينما يأمر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي بتنفيذ حملة إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يعيش ابنه يائير نتنياهو بسلام في ميامي بالولايات المتحدة".



وأشار خيل إلى أنها طريقة عمل "الأوليغارشية" في جميع أنحاء العالم، مضيفاً: "القادة الصهاينة، وهم دمى في يد واشنطن، يدعون إلى التدخلات العسكرية، ويطالبون بفرض حصار اقتصادي، أو يدعون إلى الحرب ضد السكان الضعفاء، ويرسلون الشباب لقتل شباب آخرين. كل هذا بينما يعيش أطفالهم بسلام بعيداً عن المجازر، محميين ومحاطين بالترف".



ودعا خيل العالم للتحرك ضد "القادة الصهاينة" واصفاً إياهم بـ"المرتزقة"، مؤكدًا على ضرورة محاكمة نتنياهو ووزرائه وضباط القوات الإسرائيلية "بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".



واختتم خيل منشوره بالقول: "لن ينسى التاريخ أبداً من كان مسؤولاً ومتواطئاً في قتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال. فلسطين سوف تكون حرة!".