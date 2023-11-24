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الجمعة 24 تشرين الثاني 2023 ساعة 12:28

شهداء وجرحى بمجازر جديدة ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة

شهداء وجرحى بمجازر جديدة ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة
وأفادت مصادر صحفية باستشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين وإصابة آخرين، في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف، على منطقة التركمان بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما قصف طيران الاحتلال مركبتين مدنيتين على طريق النصيرات-المغراقة، وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 11 مواطنا، تمكنت طواقم الإسعاف من انتشال 6 شهداء منهم.

كما أفاد مصدر صحفي بأن طيران الاحتلال شن غارات على أنحاء متفرقة في مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وقصف الاحتلال منزلا قرب محطة عبد الهادي يعود لعائلة أبو طه في معسكر خانيونس، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

كما شن الاحتلال غارات على منطقة "بلوك 2" وقرب شارع السوق في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

وفي وقت سابق من مساء الخميس، استشهد عشرات المواطنين بقصف استهدف مدرسة ومنازل مواطنين فلسطينيين شمال ووسط قطاع غزة.

وقال المصدر إن 27 شهيدا على الأقل ارتقوا وأصيب 93 آخرون، في قصف مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تؤوي مئات النازحين، في مخيم جباليا شمال القطاع.

كما استشهد 14 مواطنا على الأقل، وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الحربي منازل وسيارة مدنية في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

وأسفرت غارة لطيران الاحتلال استهدفت منزلا في منطقة "معن" شرق خان يونس جنوب القطاع، عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح.

واستشهد 6 مواطنين بصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة الحوت شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأدى القصف لدمار كبير في المنطقة المستهدفة.

وقال المصدر إن شهيدة وعدة إصابات نقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي عقب استهداف طيران الاحتلال منزلا لعائلة زعرب في منطقة "ميراج" شرق خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على منزلين لعائلة النجار في بلدة جباليا وعلى منطقة المغراقة ومدينة الزهراء وسط القطاع.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي استهدافه للمستشفيات والمراكز الصحية، حيث قصف محيط وبوابات المستشفى الإندونيسي ومولدات الكهرباء فيه، في بلدة بيت لاهيا شمال غزة.

وقال المصدر إن طيران ومدفعية الاحتلال قصفت بشكل مباشر المولد الرئيس للكهرباء في المستشفى الإندونيسي، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن جميع أقسامه. كما قصفت دبابات الاحتلال المتمركزة حول المستشفى، محيطه وبواباته الرئيسية

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، عن استشهاد أكثر من 14,800 مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، كما أصيب أكثر من 36 ألف مواطن، في حصيلة غير نهائية. ويقدّر عدد المفقودين بنحو 7000 مواطن، بينهم أكثر من 4700 طفل وإمرأة.
مصدر : وكالات
رقم : 1097827
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