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الجمعة 24 تشرين الثاني 2023 ساعة 14:13

اغتيال مقاوم بمخيم عقبة جبر وشهيدان في أريحا وطولكرم

اغتيال مقاوم بمخيم عقبة جبر وشهيدان في أريحا وطولكرم
وأفادت مصادر صحفية ان المقاوم للاحتلال محمد الحناوي من مخيم عقبة جبر في أريحا بعد عملية اغتيال وتصفية، صباح اليوم الجمعة وإطلاق النار على مركبته واعتقاله.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم وحاصرت المنزل الذي كان يتواجد فيه الشاب حناوي، وأصابته بالرصاص الحي، قبل اعتقاله، ليعلن عن استشهاده لاحقا متأثرا بإصابته.

واعتقلت وحدات خاصة إسرائيلية، ترافقها قوات الاحتلال، الشاب محمد ناصر حناوي عقب اقتحامها المخيم، وسط إطلاق الرصاص الحي، وصادرت مركبته أثناء انسحابها من المخيم.

وتداول نشطاء صورا لآثار الدماء في بالأرض والجدار بالقرب من المكان الذي اقتحمته قوات خاصة للاحتلال والذي اغتيل فيه الشهيد حناوي.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بغطاء من طائرات الدورون المسيرة، واقتحمت عددا من المنازل والمباني في شارع القدس، وبالقرب من ملعب مخيم عقبة جبر، وحاصرت أحد المنازل.

وأكدت مصادر محلية أن ما حدث هو عملية اغتيال نفذتها قوات الاحتلال في أطراف مخيم عقبة جبر ادت الى استشهاد حناوي بعد إطلاق النار على مركبته.

وفي طولكرم، أعلنت الطواقم الطبية استشهاد الشاب الجريح عامر نزار خير الله من مخيم طولكرم متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال قبل أيام.

وأصيب خير الله ” بحروق بجسمه من الدرجة الثانية إثر قصف طائرة مسيرة لمجموعة من الشبان في مخيم طولكرم في ال15 من شهر تشرين الثاني الجاري، وارتقى على إثرها عدد من الشهداء.
رقم : 1097839
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