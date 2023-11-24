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الجمعة 24 تشرين الثاني 2023 ساعة 14:36

مسيرات صعدة شمالي اليمن الداعمة لفلسطين: لمقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية

مسيرات صعدة شمالي اليمن الداعمة لفلسطين: لمقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية
وأصدرت المسيرات بياناً أكّدت فيه دعم خيارات حركات الجهاد والمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني، وباركت عمليات القوات المسلّحة اليمنية المناصرة لغزة، وعمليات المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق المناصرة لأبناء غزة. 

كما دان البيان، "ما تعرض له أبناء غزة من عدوان وحشي بربري إسرائيلي بدعم أميركي وغربي، كما استنكر التخاذل العربي".  
 
كذلك دعا البيان إلى "مقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية الداعمة لاقتصادهما في تمويل الحروب على غزة وعلى الشعوب العربية".

وشهدت محافظات اليمن ومدنه، طوال أيام العدوان، تظاهرات مليونية وفعاليات دعماً لغزّة والمقاومة فيها، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي، وللمطالبة بفتح الممرات لتدفق المقاومين، وكان آخرها تظاهرات حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء يوم السبت الماضي.

والجدير ذكره، أنّ القوات المسلحة اليمنية نفّذت عدداً من الهجومات على الأراضي الفلسطينية المحتلّة، كما احتجزت منذ أيّام، سفينة إسرائيلية هي "غالاكسي ليدر"، كانت تبحر في البحر الأحمر.

وقال عضو ‌‌المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، الثلاثاء، إنّه لا يمكن للولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي الحديث عن السفينة قبل التوقف عن قتل الفلسطينيين في غزة.
رقم : 1097847
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