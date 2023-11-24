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الجمعة 24 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:03

هيئة السجون الإسرائيلية تتلقى أسماء 39 أسيراً فلسطينياً من المقرر الإفراج عنهم اليوم

هيئة السجون الإسرائيلية تتلقى أسماء 39 أسيراً فلسطينياً من المقرر الإفراج عنهم اليوم
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول فلسطيني قوله إنّ الاحتلال سيطلق سراح 24 أسيرةً و15 أسيراً من القصّر.
 
 وكانت "القناة الـ13" ذكرت أنّه من المقرر أن تُنقَل هذه المجموعة من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية إلى سجن "عوفر" بالضفة الغربية، ظهر اليوم.

وأشارت القناة إلى أنّ الأسرى المحررين سيخضعون لفحوص طبية، ويلتقون بعد ذلك ممثلي الصليب الأحمر الدولي، ليعودوا لاحقاً إلى أماكن إقامتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

بدوره، يتوقّع الاحتلال الإسرائيلي إعادة 13 من الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، اليوم الجمعة.

يأتي ذلك بعد دخول الهدنة الموقتة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في غزة حيز التنفيذ، عند الساعة السابعة صباحاً، بعد عدوان إسرائيلي على القطاع تواصل منذ 49 يوماً، ما أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الآلاف. 

وتستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من الأسيرات والأسرى الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

وكانت وزارة الخارجية القطرية أفادت أمس الخميس بأنّها تسلمت قائمات بأسماء الأسرى الذين سيطلق الطرفان سراحهم، مشيرةً إلى أنّ "الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين تضمّ 13 امرأةً وطفلاً".

بدورها، أوضحت كتائب الشهيد عز الدين القسام أنّه سيتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، في مقابل كل أسير إسرائيلي واحد، وسيتم خلال الأيام الـ4 الإفراج عن 50 أسيراً إسرائيلياً من النساء والأطفال دون سن الـ19.
رقم : 1097860
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