الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 24 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:09

مسؤول صهيوني: قدّمنا كل شيء لحماس.. وذلك سيُفسر كضعف من قبلنا

مسؤول صهيوني: قدّمنا كل شيء لحماس.. وذلك سيُفسر كضعف من قبلنا
وأضاف غوتليف أنّ "الموافقة على ساعات وقف لإطلاق النار وإدخال الوقود، هي تصرّفات عززت حماس، التي تفسّر ذلك على أنّه ضعف من قبلنا". 

وفي السياق، أظهر استطلاع أجرته صحيفة "معاريف" أنّ رئيس حزب "أزرق أبيض"، والوزير في حكومة الاحتلال بيني غانتس، "يتعزز مكانه" في الحكومة، فيما يظهر أنّ الائتلاف "يتحطم". 

وأوضح الاستطلاع أنّه على خلفية "الصفقة الدراماتيكية" للإفراج عن 50 أسيراً، "ضعُف هذا الأسبوع معسكر أحزاب الائتلاف بمقعد آخر ووصل الى 41 مقعداً فقط، فيما تعزز معسكر المعارضة والأحزاب العربية بمقعد آخر، ليصل إلى 79 مقعداً". 

وفي رد على سؤال طرحه الاستطلاع عن الأحزاب التي سيصوت المستطلعين لها إذا جرت انتخابات جديدة لـ"الكنيست"، جاءت الإجابات على النحو التالي: "معسكر الدولة" 43 مقعداً، "الليكود" 18 مقعداً، و"هناك مستقبل" 13 مقعداً. 

كذلك، أظهر الاستطلاع أنّ "غانتس يواصل القيادة بفجوة كبيرة بينه وبين نتنياهو فيما خص ملائمته لرئاسة الحكومة، إذ قال 52% من المستطلعين إنّ غانتس أكثر ملائمةً من نتنياهو لترأس حكومة الاحتلال، فيما أيّد 27% منهم نتنياهو. 

وكان استطلاع للبروفيسور الإسرائيلي، كميل فوكس، شمل 620 شخصاً، وهي أكبر من المعتاد، في القطاع اليهودي فقط، أظهر أنّ نسبة 56% من المستطلعين تعتقد أنّ نتنياهو يجب أن يستقيل من منصبه بعد انتهاء القتال. فيما يعتقد 28% من ناخبي الائتلاف أنّ نتنياهو يجب أن يستقيل في نهاية القتال.

وفي وقتٍ سابق اليوم، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في مقال لمراسلة الشؤون السياسية آنا براسكي، أنّ رئيس حكومة الاحتلال قد يُفكّر بالاستقالة في حال توقفت الحرب، بعد أن يقود إسرائيل ويُنهي مفاوضات لتسوية إقليمية". 
رقم : 1097861
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مسيرات صعدة شمالي اليمن الداعمة لفلسطين: لمقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية
مسيرات صعدة شمالي اليمن الداعمة لفلسطين: لمقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية
مسيرة "إلى بیت المقدس" في طهران والمدن الايرانية دعما لأهالي غزة
مسيرة "إلى بیت المقدس" في طهران والمدن الايرانية دعما لأهالي غزة
24 تشرين الثاني 2023
الهدنة الموقتة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ
الهدنة الموقتة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ
24 تشرين الثاني 2023
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونيّة.. أغنية سويدية تكتسح العالم
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونيّة.. أغنية سويدية تكتسح العالم
24 تشرين الثاني 2023
رئيسي: ‘‘طوفان الاقصى‘‘ هزيمة عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان الصهيوني
رئيسي: ‘‘طوفان الاقصى‘‘ هزيمة عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان الصهيوني
23 تشرين الثاني 2023
حرس الثورة الاسلامية: نتواجد في أي نقطة يهدد فيها العدو شرف وكرامة المسلمين
حرس الثورة الاسلامية: نتواجد في أي نقطة يهدد فيها العدو شرف وكرامة المسلمين
23 تشرين الثاني 2023
شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس
شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس
23 تشرين الثاني 2023
الرئيس الإيراني: إسرائيل فشلت ومسألة التطبيع انتهت
الرئيس الإيراني: إسرائيل فشلت ومسألة التطبيع انتهت
22 تشرين الثاني 2023
الحشد الشعبي: لا نتردد في الدفاع عن العراق ومتلزمون بتوجيهات السوداني
الحشد الشعبي: لا نتردد في الدفاع عن العراق ومتلزمون بتوجيهات السوداني
22 تشرين الثاني 2023
عبد اللهيان من بيروت: الوقت لن يكون في صالح إسرائيل
عبد اللهيان من بيروت: الوقت لن يكون في صالح إسرائيل
22 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة: الكيان الصهيوني كاللاعب المهزوم الذي يهاجم أنصار الفريق الآخر
قائد الثورة: الكيان الصهيوني كاللاعب المهزوم الذي يهاجم أنصار الفريق الآخر
22 تشرين الثاني 2023
‘‘إسرائيل‘‘ ومجزرة بحق عائلة بأكملها.. العجب في السبب!
‘‘إسرائيل‘‘ ومجزرة بحق عائلة بأكملها.. العجب في السبب!
22 تشرين الثاني 2023
الأسرى يشعلون نار الخلافات في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما الثمن؟
الأسرى يشعلون نار الخلافات في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما الثمن؟
22 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الهدنة الموقتة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ
رئيسي: ‘‘طوفان الاقصى‘‘ هزيمة عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان الصهيوني
‘‘إسرائيل‘‘ ومجزرة بحق عائلة بأكملها.. العجب في السبب!
الأسرى يشعلون نار الخلافات في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما الثمن؟