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الجمعة 24 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:11

الناطق العسكري باسم سرايا القدس: ملتزمون بوقف العمليات وأي خرق سيقابل بالرد المناسب

الناطق العسكري باسم سرايا القدس: ملتزمون بوقف العمليات وأي خرق سيقابل بالرد المناسب
وقال أبو حمزة في تصريح: "نعلن الالتزام بوقف العمليات العسكرية خلال فترة الهدنة الإنسانية وهو ساري المفعول ما التزم العدو وأي خرق سيقابل بالرد المناسب، ومشروعنا الجهادي لن يتوقف حتى تحرير كامل فلسطين"، مشيرا إلى أنه "في ضوء المرحلة الأولى من الصفقة المرتقبة التي نفرج فيها عن عدد من أسرى العدو نبارك لأسرانا وأسيراتنا ونقول لهم إنكم تستحقون من مقاومتكم وشعبكم أكثر وأكثر ونحن قوم لا نترك أسرانا في أيدي الغاصبين ولن نبرح معركتنا حتى تحقيق كل أهدافنا".

وشدد على أن "الضفة كانت وما زالت جزء لا يتجزأ من معركة الدفاع عن الشرف العربي والإسلامي"، مشيرا إلى أن "وقف شعبنا ومقاومته يواجهون أعتى جيوش المنطقة وأكثرها ظلماً وفتكاً للحجر والبشر".

وأضاف: "على مدار 48 يوماً دكت سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية المدن والبلدات المحتلة بمئات الصواريخ وقذائف الهاون التي أعادت جنود وضباط الاحتلال إلى المشافي والمقابر والمصحات الفلسطينية. وقوات النخبة الباسلة اقتحمت على الموت بالموت وقدمت خيرة الأبناء في معركة التي حضرت فيها وحدة الساحات".
رقم : 1097862
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