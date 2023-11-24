الرئيس برّي: سأدعو إلى جلسة تشريعية مطلع الشهر القادم

ففي حديث تلفزيوني، أضاف: "إذا حضر حزب "القوات اللبنانية" إلى الجلسة أهلًا وسهلًا، وإذا لم يحضر النواب فإنهم يناقضون أنفسهم بأنفسِهم في هذه الحال".



وعن إشكالية قيادة الجيش، أوضح أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل يريد التعيين، ورئيس حزب القوات سمير جعجع يريد التمديد، قائلًا: "وبيزعلوا مني لما بقول المشكل مسيحي- مسيحي". وأكد أن "الخيارات محصورة بين التعيين أو التمديد ولا خيار ثالث ولا تكليف".



وعن الاشتباكات على الحدود، شدّد الرئيس برّي أنّ حزب الله يحافظ على قواعد الاشتباك، منذ اليوم الأول، وأهدافه عسكرية، بينما الجيش الإسرائيلي مستمر في مجازره.



وعن الهدنة، قال: "كل ما يجري على غزة يجري على لبنان".