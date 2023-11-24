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الجمعة 24 تشرين الثاني 2023 ساعة 17:13

الاحتلال الصهيوني ينسحب من مشفى الشفاء

الاحتلال الصهيوني ينسحب من مشفى الشفاء
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال انسحبت من مجمع الشفاء الطبي بعد تفجير العديد من مرافق المشفى بعد الكثير من المزاعم عن وجود أنفاق ومكاتب لحماس بالمشفى فشل في إثباتها، وجاء التفجير لتدفن قوات الاحتلال أي شواهد على إجرامها وكذبها.

وأوضحت المصادر أن جيش الاحتلال فجر مولدات الكهرباء بالمستشفى وأجهزة طبية بينها أجهزة أشعة إضافة لمضخات الأكسجين، قبل الانسحاب منه.

كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في بعض أقسام ومباني المستشفى الأكبر بالقطاع، وفق المصادر ذاتها.

وذكر مصدر طبي في المجمع للأناضول، أن نحو 180 مريضا و7 من الأطقم الطبية ما زالوا متواجدين في مشفى الشفاء.

وبين أن “المرضى والجرحى لا يستطيعون الحركة بسبب إصاباتهم بكسور خطيرة ويجب نقلهم بسيارات إسعاف خاصة”.

وأشار المصدر إلى أن “نحو 19 بين الجرحى والمرضى مهددون بفقدان حياتهم بسبب خطورة حالاتهم الصحية”.

وقال إن “الجرحى والأطقم الطبية في المستشفى لا يتوفر لديهم أي طعام وكميات قليلة من المياه فقط”، مناشدا الجهات المختصة “بسرعة العمل على إخراجهم من مشفى الشفاء بأسرع وقت”.

وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري اقتحم جيش الاحتلال مجمع الشفاء، بعد حصاره لعدة أيام تخللها قصف متكرر على المشفى.

وبعد عدة أيام طالب جيش الاحتلال الموجودين في المستشفى بإخلائه سيرا على الأقدام، إلا أن عددا من الجرحى والمرضى لم يستطيعون المغادرة بسبب حالاتهم واضطر بعض الأطباء والعاملين في المستشفى البقاء معهم.

وخلال الأيام الماضية نفذ جيش الاحتلال عمليات تجريف وبحث وتمشيط واسعة داخل أقسام ومباني المستشفى وحديقته وموقف السيارات فيه، ما أسفر عن استشهاد عدد من النازحين والجرحى بداخله، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وتأتي عملية الانسحاب بعد ساعات من دخول الهدنة الإنسانية المؤقتة بين الاحتلال الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى القطاع.
رقم : 1097883
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