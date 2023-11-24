الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 24 تشرين الثاني 2023 ساعة 17:26

ايران تدين قرار البرلمان الأوروبي ضدها

ايران تدين قرار البرلمان الأوروبي ضدها
وفيما ادان كنعاني هذا البيان الذي وصفه بالتدخلي ، اكد بأنه يدل على تخبط بعض الاطراف الاوروبية امام اقتدار ايران ونزعتها المناهضة للاستكبار وقال: "للأسف، البرلمان الأوروبي تجاهل المذبحة الأكثر وحشية التي تعرض لها عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين الأبرياء".

واضاف بأن تماشي هذه الجهات الاوروبية مع الجماعات الارهابية، يدخل في سياق الاجراءات المعادية ضد الشعب الايراني طوال العقود الأربعة الماضية وان شعاراتهم الزائفة حول حقوق الانسان لن تمحو ابدا دعمهم للجناة وقتلة الشعب الايراني.

واضاف كنعاني ان البرلمان الاوروبي الذي يتشدق زيفا الانسانية وحقوق الانسان، يغض الطرف عن اكثر جرائم الابادة وحشية في غزة ضد الفلسطينين ضاربا بعرض الحائط كل مطالبات الرأي العام العالمي وحتى الاوروبي، وان هذه الازدواجية لن تخفى عن اعين اصحاب الرأي الحر والضمائر الحية في العالم.

واوصى كنعاني، من يقف وراء هذه البيانات التي لا قيمة لها ضد ايران ، أوصاهم باصلاح سلوكهم وسياساتهم الخاطئة والفاشلة القديمة ضد الحكومة والشعب الايراني وانتهاج سياسة التعامل والتعاون البناء والتي تعتمد الاحترام والمصالح المتبادلة.
رقم : 1097886
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مسيرات صعدة شمالي اليمن الداعمة لفلسطين: لمقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية
مسيرات صعدة شمالي اليمن الداعمة لفلسطين: لمقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية
مسيرة "إلى بیت المقدس" في طهران والمدن الايرانية دعما لأهالي غزة
مسيرة "إلى بیت المقدس" في طهران والمدن الايرانية دعما لأهالي غزة
24 تشرين الثاني 2023
الهدنة الموقتة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ
الهدنة الموقتة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ
24 تشرين الثاني 2023
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونيّة.. أغنية سويدية تكتسح العالم
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونيّة.. أغنية سويدية تكتسح العالم
24 تشرين الثاني 2023
رئيسي: ‘‘طوفان الاقصى‘‘ هزيمة عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان الصهيوني
رئيسي: ‘‘طوفان الاقصى‘‘ هزيمة عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان الصهيوني
23 تشرين الثاني 2023
حرس الثورة الاسلامية: نتواجد في أي نقطة يهدد فيها العدو شرف وكرامة المسلمين
حرس الثورة الاسلامية: نتواجد في أي نقطة يهدد فيها العدو شرف وكرامة المسلمين
23 تشرين الثاني 2023
شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس
شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس
23 تشرين الثاني 2023
الرئيس الإيراني: إسرائيل فشلت ومسألة التطبيع انتهت
الرئيس الإيراني: إسرائيل فشلت ومسألة التطبيع انتهت
22 تشرين الثاني 2023
الحشد الشعبي: لا نتردد في الدفاع عن العراق ومتلزمون بتوجيهات السوداني
الحشد الشعبي: لا نتردد في الدفاع عن العراق ومتلزمون بتوجيهات السوداني
22 تشرين الثاني 2023
عبد اللهيان من بيروت: الوقت لن يكون في صالح إسرائيل
عبد اللهيان من بيروت: الوقت لن يكون في صالح إسرائيل
22 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة: الكيان الصهيوني كاللاعب المهزوم الذي يهاجم أنصار الفريق الآخر
قائد الثورة: الكيان الصهيوني كاللاعب المهزوم الذي يهاجم أنصار الفريق الآخر
22 تشرين الثاني 2023
‘‘إسرائيل‘‘ ومجزرة بحق عائلة بأكملها.. العجب في السبب!
‘‘إسرائيل‘‘ ومجزرة بحق عائلة بأكملها.. العجب في السبب!
22 تشرين الثاني 2023
الأسرى يشعلون نار الخلافات في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما الثمن؟
الأسرى يشعلون نار الخلافات في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما الثمن؟
22 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الهدنة الموقتة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ
رئيسي: ‘‘طوفان الاقصى‘‘ هزيمة عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان الصهيوني
‘‘إسرائيل‘‘ ومجزرة بحق عائلة بأكملها.. العجب في السبب!
الأسرى يشعلون نار الخلافات في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما الثمن؟