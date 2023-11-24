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الجمعة 24 تشرين الثاني 2023 ساعة 17:29

أردوغان: المجتمع الدولي سقط باختيار الحرب على غزة

أردوغان: المجتمع الدولي سقط باختيار الحرب على غزة
وفي كلمة له خلال مؤتمر الاتصال الدولي في إسطنبول، قال أردوغان: "الكيان قتل حتى الآن أكثر من 60 صحفيا في قطاع غزة، وقطع الكهرباء والماء ونفّذ حصارا كاملا على القطاع غزة ونفذ مجازر وإبادة جماعية".

وأضاف: "المجتمع الدولي سقط بشكل واضح في هذا الاختبار، فهو تجاهل وغضّ النظر بشكل واضح عن الجرائم الإسرائيلية التي كانت تنقل على الهواء مباشرة لكل العالم، فيما الأمم المتحدة أصبحت مختلة وظيفيا بهذه الأزمة".

وقال: "منذ اليوم الأول وقفنا إلى جانب المظلومين الفلسطينيين ورفضنا المجازر الإسرائيلية بحقهم، وعملنا بطواقمنا المختصة كافة، على كشف الحقائق لما تقوم به الاحتلال من إبادة"، مشددا على أن "الكيان ارتكب جرائم حرب".

وبدأ اليوم الجمعة عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي سريان هدنة من أربعة أيام بين الكيان و"حماس" للسماح بالإفراج عن الاسرى في قطاع غزة مقابل أسرى فلسطينيين.

وينتظر الإفراج عن الدفعة الأولى من الاسرى قرابة الساعة الرابعة بعد الظهر، وسيفرج عن 50 اسير مقابل 150 أسيرا فلسطينيا على دفعات خلال مدة الهدنة.
رقم : 1097887
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