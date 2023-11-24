إسلامي: جرائم الكيان الصهيوني كشفت ازدواجية معايير المنظمات الدولية

وقال محمد إسلامي خلال حديثه في برنامج "أفق فلسطين" حول الاجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك تهديدات الكيان الصهيوني بقصف غزة بالأسلحة النووية: "إن القضية المهمة في حرب غزة هي ان هذه الحرب كانت تجسيدا لمعايير المنظمات الدولية المزدوجة التي أظهرتها جرائم الكيان الصهيوني للعالم بشكل مكشوف".



وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية: "أبلغنا هذا الأمر وتهديد وزير السياحة للكيان الصهيوني باستخدام قنبلة نووية في غزة، في رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن التهديدات السابقة من قبل رئيس وزراء هذا الكيان في الأمم المتحدة ضد ايران".



وقال: "لقد أشارت الدول المختلفة بوضوح إلى هذه القضية في بياناتها وخطاباتها، وكان الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين برمته متأثرا بجرائم كيان المحتل في غزة".