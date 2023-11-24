الرئيس رئيسي يهنئ بتتويج الشباب الإیراني بلقب بطولة العالم لرفع الأثقال

وهنأ آیة الله السید إبراهیم رئيسي في رسالة التهنئة التي وجهها الیوم الجمعة، هنأ منتخب بلادنا لرفع الأثقال بفوزه ببطولة العالم للشباب 2023 بالمكسيك.



وأعرب عن امتنانه لجميع المدربين والمعنیین والمشاركين في هذه الرياضة، وخاصة الرجال المتحمسين والمقتدرين الذين أظهروا قوة إيران وقدراتها أمام أعين العالم وأصبحوا مصدر فخر للشعب الإيراني، بحصولهم على ميداليات ملونة وقيمة.



وأضاف: أتمنى المزيد من النجاح و التوفیق للرباعيین الأعزاء، وأسأل الله أن يستمر تألقهم في الساحات الرياضية الأخرى.



وتوج المنتخب الوطني الايراني ببطولة العالم لرفع الاثقال للشباب( 2023) بحصوله على 5 ذهبيات و9 فضيات وبرونزية واحدة.



وأحرز المنتخب الوطني، المركز الأول في بطولة العالم للشباب لرفع الاثقال 2023 المقامة في المكسيك بحصوله علی 5 ميداليات ذهبية و9 ميداليات فضية وميدالية برونزية.



وهذه هي البطولة الخامسة التي تفوز بها إيران في منافسات رفع الأثقال الدولیة للشباب.



وفي هذه المنافسات، حصل علي رضا يوسفي على ثلاث ذهبيات، وعلي رضا نصيري على ذهبيتين وبرونزية، كما أحرز كل من طه نعمتي مقدم وآريا بايدار وأبو الفضل زاره على ثلاث ميداليات فضية.