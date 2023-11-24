تظاهرات حول العالم نصرةً لغزة وتنديداً بالإبادة الإسرائيلية

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الجمعة، مسيرة حاشدة نصرة لفلسطين وغزّة، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي الذي بدء في 7 تشرين الأول/ أوكتوبر.



وذكر مصدر أنّ المسيرة التي سُمّيت "الطريق إلى القدس" برعاية منظمة التعئبة الشعبية التابعة لحرس الثورة، خرجت في عدّة ساحات منها ساحة فلسطين وساحة الإمام الحسين في شارع الثورة، وستُختتم في أمام جامعة طهران.



وقال إنّ "عشرات الآلاف من المشاركين يرددون شعارات منددة بالعدوان الإسرائيلي ومناصرة لفلسطين، وهتافات "الموت لأميركا وإسرائيل".



والأربعاء الفائت، أكد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، أنّ هزيمة الاحتلال الإسرائيلي الثقيلة لا يمكن تعويضها بالقنابل، مضيفاً أن تلك القنابل ستنقص من عمر الكيان، وهذا الظلم والوحشية لن يبقى دون رد.



وقال السيد خامنئي: "إذا أردنا توصيف الأحداث الأخيرة بشكل رياضي أقول إن الاحتلال الإسرائيلي تلقى ضربة قاضية في عملية طوفان الأقصى".



ونادى المتظاهرون بهتافات تحيي المقاومة والشعب الفلسطيني الصامد وتدعو المتظاهرين إلى النزول إلى الشوارع.



وفي اليمن، خرجت صباح اليوم، مسيرات حاشدة في 4 ساحات بمحافظة صعدة شمالي اليمن، ومسيرات في محافظة صنعاء أيضاً، "دعماً لخيارات حركات الجهاد والمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني"، طوال أيام العدوان.



وأصدرت المسيرات بيانات أكّدت فيها دعم خيارات حركات الجهاد والمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني، مباركةً عمليات القوات المسلحة اليمنية المناصرة لغزة، وعمليات المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق.



ودعت إلى "مقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية الداعمة لاقتصادهما في تمويل الحروب على غزة وعلى الشعوب العربية".



أما في البحرين، تظاهر البحرينيون في الدراز نصرةً لغزة، حيث خرجوا في تظاهرة بعد صلاة الجمعة، تنديداً بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.



وفي الأردن أيضاً، تظاهر آلاف الأردنيين في مسيرة تضامنية في العاصمة عمان، نصرةً لفلسطين المحتلة ودعماً لغزة.



وحملت المسيرة عنوان الاستجابة لدعوة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أبو عبيدة، أمس، بالتظاهر لأجل فلسطين، مع الإشارة إلى أنّ المظاهرات لم تتوقف في الأردن منذ الـ7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حتى اليوم.



ورفع المتظاهرون صورة أبو عبيدة، بالإضافة إلى حمل المتظاهرين آلاف الشعارات التي تقول "المقاومة خيارنا".



نُظِّمت أيضاً تظاهرة حاشدة في العاصمة القطرية الدوحة، بعد صلاة الجمعة دعماً لفلسطين والمقاومة.



وفي العاصمة الأسترالية سيدني، شارك آلاف طلاب المدارس في تظاهرة حاشدة، خرجت تضامناً مع فلسطين المحتلة وقطاع غزة في وجه العدوان الإسرائيلي.



وحمل الطلاب لافتات تدعو إلى تحرير فلسطين وإيقاف القصف الذي طال آلاف الأطفال في القطاع.



كما نُظِّمت في العاصمة اليابانية طوكيو وقفة أمام السفارة الإسرائيلية، دعماً لفلسطين، داعيةً إلى تحريرها ووقف الإبادة الإسرائيلية.







