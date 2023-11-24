الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 24 تشرين الثاني 2023 ساعة 20:12

أمير عبداللهيان يغادر الدوحة متوجها إلى طهران

أمير عبداللهيان يغادر الدوحة متوجها إلى طهران
وزار وزير خارجية بلادنا لبنان يوم الأربعاء وأجرى محادثات مع المسؤولين في البلاد وقادة المقاومة خلال هذه الرحلة.

وبعد لبنان توجه إلى قطر لبحث موضوع وقف إطلاق النار، حيث أجرى محادثات أيضا مع نظيره القطري ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وفي هذه اللقاءات، تم توجيه تحذيرات للكيان الصهيوني من أنه إذا استمرت أعمال القتل، فإن نطاق الحرب في المنطقة سوف يتسع.

كما شكر إسماعيل هنية في هذا اللقاء الجهود الدبلوماسية التي بذلتها إيران منذ بداية حرب غزة وقال: هذا نصر سياسي تحقق على أساس انتصار المقاومة في الميدان.

جدير بالذكر أن وقف إطلاق النار في غزة بدأ تنفيذه منذ صباح اليوم، وبناء على هذا الإتفاق، سيتم إطلاق سراح 50 أسيراً من أسرى العدو، بينهم نساء وأطفال دون 19 عاماً، مقابل إطلاق سراح 150 أسيراً فلسطينياً وطفلاً دون 19 عاما يقبعون في سجون الكيان الصهيوني.
رقم : 1097908
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مسيرات صعدة شمالي اليمن الداعمة لفلسطين: لمقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية
مسيرات صعدة شمالي اليمن الداعمة لفلسطين: لمقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية
مسيرة "إلى بیت المقدس" في طهران والمدن الايرانية دعما لأهالي غزة
مسيرة "إلى بیت المقدس" في طهران والمدن الايرانية دعما لأهالي غزة
24 تشرين الثاني 2023
الهدنة الموقتة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ
الهدنة الموقتة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ
24 تشرين الثاني 2023
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونيّة.. أغنية سويدية تكتسح العالم
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونيّة.. أغنية سويدية تكتسح العالم
24 تشرين الثاني 2023
رئيسي: ‘‘طوفان الاقصى‘‘ هزيمة عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان الصهيوني
رئيسي: ‘‘طوفان الاقصى‘‘ هزيمة عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان الصهيوني
23 تشرين الثاني 2023
حرس الثورة الاسلامية: نتواجد في أي نقطة يهدد فيها العدو شرف وكرامة المسلمين
حرس الثورة الاسلامية: نتواجد في أي نقطة يهدد فيها العدو شرف وكرامة المسلمين
23 تشرين الثاني 2023
شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس
شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس
23 تشرين الثاني 2023
الرئيس الإيراني: إسرائيل فشلت ومسألة التطبيع انتهت
الرئيس الإيراني: إسرائيل فشلت ومسألة التطبيع انتهت
22 تشرين الثاني 2023
الحشد الشعبي: لا نتردد في الدفاع عن العراق ومتلزمون بتوجيهات السوداني
الحشد الشعبي: لا نتردد في الدفاع عن العراق ومتلزمون بتوجيهات السوداني
22 تشرين الثاني 2023
عبد اللهيان من بيروت: الوقت لن يكون في صالح إسرائيل
عبد اللهيان من بيروت: الوقت لن يكون في صالح إسرائيل
22 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة: الكيان الصهيوني كاللاعب المهزوم الذي يهاجم أنصار الفريق الآخر
قائد الثورة: الكيان الصهيوني كاللاعب المهزوم الذي يهاجم أنصار الفريق الآخر
22 تشرين الثاني 2023
‘‘إسرائيل‘‘ ومجزرة بحق عائلة بأكملها.. العجب في السبب!
‘‘إسرائيل‘‘ ومجزرة بحق عائلة بأكملها.. العجب في السبب!
22 تشرين الثاني 2023
الأسرى يشعلون نار الخلافات في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما الثمن؟
الأسرى يشعلون نار الخلافات في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما الثمن؟
22 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الهدنة الموقتة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ
رئيسي: ‘‘طوفان الاقصى‘‘ هزيمة عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان الصهيوني
‘‘إسرائيل‘‘ ومجزرة بحق عائلة بأكملها.. العجب في السبب!
الأسرى يشعلون نار الخلافات في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما الثمن؟