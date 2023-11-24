الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 24 تشرين الثاني 2023 ساعة 21:11

موسكو مستعدة لإجراء مفاوضات حقيقية مع كييف

موسكو مستعدة لإجراء مفاوضات حقيقية مع كييف
وكتب بونداريف في قناته على "تيليغرام": "نحن مهتمون بمفاوضات حقيقية (مع أوكرانيا)، على أن تأخذ في الاعتبار مصالح روسيا بالكامل ... صوت العقل سينتصر في النهاية، وأنا أعلم ذلك بالتأكيد".

وشدد على أن روسيا لطالما دعت إلى مفاوضات السلام، لكن كييف تخربها إرضاء للولايات المتحدة، مضيفا: "نحن لا نريد أن يعاني الأوكرانيون، ولكن إلى أن يقوموا بأنفسهم بدور نشط في الإطاحة بالزمرة العسكرية (في كييف)، سيظلون ضحايا صامتين وسلبيين للمأساة الأوكرانية التي بدأت من الخارج، وغذتها القومية الأوكرانية لتحول أوكرانيا إلى دولة معادية لروسيا".

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن المزيد والمزيد من الأوكرانيين يدعمون فكرة أن تقدم أوكرانيا تنازلات إقليمية لتحقيق السلام مع روسيا.

وفي الوقت نفسه، لم تستبعد الوكالة أن يكون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا يفكر بعد في استراتيجية مفاوضات السلام.

وقد أشار الممثلون الروس على مختلف المستويات مرارا وتكرارا إلى أن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سوف تتحقق، وأنه كلما أسرعت أوكرانيا في فهم أنه لا توجد فرصة لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، فتحت بعض الآفاق لحل الأزمة بشكل أسرع.
رقم : 1097928
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مسيرات صعدة شمالي اليمن الداعمة لفلسطين: لمقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية
مسيرات صعدة شمالي اليمن الداعمة لفلسطين: لمقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية
مسيرة "إلى بیت المقدس" في طهران والمدن الايرانية دعما لأهالي غزة
مسيرة "إلى بیت المقدس" في طهران والمدن الايرانية دعما لأهالي غزة
24 تشرين الثاني 2023
الهدنة الموقتة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ
الهدنة الموقتة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ
24 تشرين الثاني 2023
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونيّة.. أغنية سويدية تكتسح العالم
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونيّة.. أغنية سويدية تكتسح العالم
24 تشرين الثاني 2023
رئيسي: ‘‘طوفان الاقصى‘‘ هزيمة عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان الصهيوني
رئيسي: ‘‘طوفان الاقصى‘‘ هزيمة عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان الصهيوني
23 تشرين الثاني 2023
حرس الثورة الاسلامية: نتواجد في أي نقطة يهدد فيها العدو شرف وكرامة المسلمين
حرس الثورة الاسلامية: نتواجد في أي نقطة يهدد فيها العدو شرف وكرامة المسلمين
23 تشرين الثاني 2023
شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس
شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس
23 تشرين الثاني 2023
الرئيس الإيراني: إسرائيل فشلت ومسألة التطبيع انتهت
الرئيس الإيراني: إسرائيل فشلت ومسألة التطبيع انتهت
22 تشرين الثاني 2023
الحشد الشعبي: لا نتردد في الدفاع عن العراق ومتلزمون بتوجيهات السوداني
الحشد الشعبي: لا نتردد في الدفاع عن العراق ومتلزمون بتوجيهات السوداني
22 تشرين الثاني 2023
عبد اللهيان من بيروت: الوقت لن يكون في صالح إسرائيل
عبد اللهيان من بيروت: الوقت لن يكون في صالح إسرائيل
22 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة: الكيان الصهيوني كاللاعب المهزوم الذي يهاجم أنصار الفريق الآخر
قائد الثورة: الكيان الصهيوني كاللاعب المهزوم الذي يهاجم أنصار الفريق الآخر
22 تشرين الثاني 2023
‘‘إسرائيل‘‘ ومجزرة بحق عائلة بأكملها.. العجب في السبب!
‘‘إسرائيل‘‘ ومجزرة بحق عائلة بأكملها.. العجب في السبب!
22 تشرين الثاني 2023
الأسرى يشعلون نار الخلافات في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما الثمن؟
الأسرى يشعلون نار الخلافات في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما الثمن؟
22 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الهدنة الموقتة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ
رئيسي: ‘‘طوفان الاقصى‘‘ هزيمة عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان الصهيوني
‘‘إسرائيل‘‘ ومجزرة بحق عائلة بأكملها.. العجب في السبب!
الأسرى يشعلون نار الخلافات في ‘‘إسرائيل‘‘.. ما الثمن؟