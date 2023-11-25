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السبت 25 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:39

كاميرون يحذر: لا أمن لـ‘‘إسرائيل‘‘ بدون أمن طويل الأمد للفلسطينيين

كاميرون يحذر: لا أمن لـ‘‘إسرائيل‘‘ بدون أمن طويل الأمد للفلسطينيين
وفي أول مقابلة صحفية له بعد توليه منصب وزير الخارجية، أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، رحب كاميرون بالهدنة المؤقتة في قطاع غزة، التي تم إعلانها من أجل إطلاق سراح الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأشار مع ذلك إلى أن عدد الضحايا المدنيين في غزة كبير للغاية، مؤكدا أن على "إسرائيل" أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي.

وحث ديفيد كاميرون تل أبيب على وقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية، الذي وصفه بأنه "مرفوض تماما".

وقال كاميرون إنه من المهم بالنسبة لـ"إسرائيل" أن تدرك أن "عليها أن تتصرف بطريقة تضمن الأمن الطويل الأمد"، مشيرا إلى أن الأمن في نهاية المطاف سيتوقف على "عيش الفلسطينيين بالسلام والاستقرار والأمن على هذه الأرض في الوقت ذاته".
مصدر : وكالات
رقم : 1098038
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