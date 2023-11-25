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السبت 25 تشرين الثاني 2023 ساعة 10:34

‘‘إسرائيل‘‘ تستغل الهدنة في غزة لجمع معلومات استخباراتية

‘‘إسرائيل‘‘ تستغل الهدنة في غزة لجمع معلومات استخباراتية
وزعمت الصحيفة بأن الجيش يلتزم بما ينص عليه اتفاق الهدنة، ولا يقوم بإرسال طائرات مسيّرة في أجواء غزة من أجل جمع المعلومات، لكنه يستخدم وسائل استخباراتية أخرى، دون أن توضح الصحيفة ماهيتها.

في المقابل أفادت مصادر أمنية في غزة بأن 7 طائرات مسيرة إسرائيلية تحلق في محيط معبر رفح، ما يشكل خرقًا للهدنة التي تنص على وقف أي نشاط لأي طائرة إسرائيلية في جنوبي قطاع غزة طوال أيام الهدنة الأربعة.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي سيعمل خلال فترة وقف إطلاق النار على حماية قواته الموجودة في قطاع غزة، بالإضافة إلى تعزيز جهوزيته اللوجستية ودراسة الوضع، كما سيستعد ويضع الخطط لاستمرار الحرب، بالإضافة إلى جمع المعلومات الاستخباراتية، والتصديق على الأوامر للمرحلة المقبلة.

وتابعت الصحيفة العبرية أن الجيش يوجد الآن على ما وصفته بخطوط الدفاع، وأنه يواجه تحديات عملياتية، مضيفة أن كل "تهديد" للقوات يُقابل بقوة شديدة، وهكذا سيستمر الأمر.

ويستعد جيش الاحتلال لمواصلة عدوانه انتهاء الهدنة التي لا يسمح خلالها لسكان القطاع، بالعودة إلى المناطق الواقعة شمال وادي غزة. ولم يتردد جيش الاحتلال اليوم بعد سريان الهدنة في إطلاق النار على العائدين، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين.
مصدر : وكالات
رقم : 1098053
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